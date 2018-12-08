شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة الإمارات يُهنِّئ خادم الحرمين بذكرى توليه مقاليد الحكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (أبو ظبي)

هنَّأ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

كما هنَّأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وهنَّأ الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.