"آل سويلم": الفوز على "النصر" صعب المحال.. محمد بن فيصل: طموحنا المنصات وطموحهم التعادل

محمد بن مسعود - الدمام - إثارة الديربي تتواصل من الملعب إلى تويتر

وجَّه سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، رسالة لجماهير فريقه عقب التعادل مع الهلال في الجولة الـ 12 من الدوري السعودي للمحترفين.

وغرد رئيس النصر قائلاً: "هاردلك لجمهور العالمي.. استحوذنا وسيطرنا على مجريات المباراة، ولكن لم يكن التوفيق حليفنا في استغلال الفرص. الفوز على النصر (صعب المحال)".

من جهته، قال الأمير محمد بن فيصل، رئيس الهلال، عقب التعادل: "مباراة كانت قوية بين الفريقين.. هاردلك لجماهير زعيم (قارة) آسيا على نتيجة (التعادل) المفرحة للبعض. طموحنا المنصات.. وطموح غيرنا التعادل أمامنا في المباريات".

وتابع: "مثل هذه المباراة سنستثمرها لتقديم الأفضل بإذن الله، وهي مباراة من ضمن سباق طويل في الدوري الذي ما زلنا في صدارته بفارق ٣ نقاط مع أفضلية فارق مباراة لنا".