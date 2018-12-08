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انت الان تتابع إسرائيل تعلن استهداف عناصر لـ"حزب الله".. ولبنان يؤكد: دورية للجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنوده المتمركزين على الحدود مع لبنان أطلقوا النار اليوم (السبت) على أشخاص يشتبه بأنهم من ميليشيا حزب الله، في أول واقعة من نوعها منذ بدأت إسرائيل حملة الأسبوع الماضي لسد أنفاق عبر الحدود إلى أراضيها.
وأشار الجيش في بيان إلى أن "ثلاثة أشخاص، هم عناصر من حزب الله على ما يبدو اقتربوا من القوات المتمركزة على الجانب الإسرائيلي من الحدود، فأطلقت عليهم النار، لكنهم فروا"، وفقًا لـ"رويترز".
في غضون ذلك، أعلن لبنان أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار في الهواء عندما فوجئوا بدورية تابعة للجيش اللبناني على الجانب اللبناني من الحدود، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة.
ولم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى أو مصابين.
إسرائيل تعلن استهداف عناصر لـ"حزب الله".. ولبنان يؤكد: دورية للجيشصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-08
ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنوده المتمركزين على الحدود مع لبنان أطلقوا النار اليوم (السبت) على أشخاص يشتبه بأنهم من ميليشيا حزب الله، في أول واقعة من نوعها منذ بدأت إسرائيل حملة الأسبوع الماضي لسد أنفاق عبر الحدود إلى أراضيها.
وأشار الجيش في بيان إلى أن "ثلاثة أشخاص، هم عناصر من حزب الله على ما يبدو اقتربوا من القوات المتمركزة على الجانب الإسرائيلي من الحدود، فأطلقت عليهم النار، لكنهم فروا"، وفقًا لـ"رويترز".
في غضون ذلك، أعلن لبنان أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار في الهواء عندما فوجئوا بدورية تابعة للجيش اللبناني على الجانب اللبناني من الحدود، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة.
ولم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى أو مصابين.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
09:15 PM
لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين
ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنوده المتمركزين على الحدود مع لبنان أطلقوا النار اليوم (السبت) على أشخاص يشتبه بأنهم من ميليشيا حزب الله، في أول واقعة من نوعها منذ بدأت إسرائيل حملة الأسبوع الماضي لسد أنفاق عبر الحدود إلى أراضيها.
وأشار الجيش في بيان إلى أن "ثلاثة أشخاص، هم عناصر من حزب الله على ما يبدو اقتربوا من القوات المتمركزة على الجانب الإسرائيلي من الحدود، فأطلقت عليهم النار، لكنهم فروا"، وفقًا لـ"رويترز".
في غضون ذلك، أعلن لبنان أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار في الهواء عندما فوجئوا بدورية تابعة للجيش اللبناني على الجانب اللبناني من الحدود، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة.
ولم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى أو مصابين.
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المصدر : الخليج 365
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