إسرائيل تعلن استهداف عناصر لـ"حزب الله".. ولبنان يؤكد: دورية للجيش

محمد بن مسعود - الدمام - لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنوده المتمركزين على الحدود مع لبنان أطلقوا النار اليوم (السبت) على أشخاص يشتبه بأنهم من ميليشيا حزب الله، في أول واقعة من نوعها منذ بدأت إسرائيل حملة الأسبوع الماضي لسد أنفاق عبر الحدود إلى أراضيها.

وأشار الجيش في بيان إلى أن "ثلاثة أشخاص، هم عناصر من حزب الله على ما يبدو اقتربوا من القوات المتمركزة على الجانب الإسرائيلي من الحدود، فأطلقت عليهم النار، لكنهم فروا"، وفقًا لـ"رويترز".

في غضون ذلك، أعلن لبنان أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار في الهواء عندما فوجئوا بدورية تابعة للجيش اللبناني على الجانب اللبناني من الحدود، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى أو مصابين.