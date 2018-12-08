"العيسى": تحقيق الانضباط المدرسي شعور بالمسؤولية في تحقيق النهضة

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أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن تحقيق الانضباط المدرسي عنوان على الشعور بالمسؤولية في تحقيق النهضة المنشودة، مشيرًا إلى أن الأسبوع الأخير "الحي" تُستكمل فيه المقررات وتُراجع النشاطات العلمية وتستمر التهيئة النفسية للطلاب والطالبات.
وقال وزير التعليم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "زملائي قادة وقائدات المدارس إخواني المعلمين والمعلمات أبنائي الطلبة وأولياء أمورهم، بلادنا تسير ولله الحمد نحو العلا والمجد بقيادة حكيمة وشعب وفي، وتحقيق الانضباط المدرسي عنوان على شعورنا بالمسؤولية في تحقيق النهضة المنشودة".
وأضاف: "الأسبوع الحي الذي يسبق الاختبارات الفصلية يعد أحد أهم أسابيع الفصل الدراسي، تُستكمل فيه المقررات، وتُراجع النشاطات العلمية، وتستمر التهيئة النفسية للطلاب والطالبات، وحضورهم وانضباطهم استثمار لحقهم في وقتهم".
"العيسى": تحقيق الانضباط المدرسي شعور بالمسؤولية في تحقيق النهضةمسلّم الهواملة الخليج 365 2018-12-08
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن تحقيق الانضباط المدرسي عنوان على الشعور بالمسؤولية في تحقيق النهضة المنشودة، مشيرًا إلى أن الأسبوع الأخير "الحي" تُستكمل فيه المقررات وتُراجع النشاطات العلمية وتستمر التهيئة النفسية للطلاب والطالبات.
وقال وزير التعليم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "زملائي قادة وقائدات المدارس إخواني المعلمين والمعلمات أبنائي الطلبة وأولياء أمورهم، بلادنا تسير ولله الحمد نحو العلا والمجد بقيادة حكيمة وشعب وفي، وتحقيق الانضباط المدرسي عنوان على شعورنا بالمسؤولية في تحقيق النهضة المنشودة".
وأضاف: "الأسبوع الحي الذي يسبق الاختبارات الفصلية يعد أحد أهم أسابيع الفصل الدراسي، تُستكمل فيه المقررات، وتُراجع النشاطات العلمية، وتستمر التهيئة النفسية للطلاب والطالبات، وحضورهم وانضباطهم استثمار لحقهم في وقتهم".
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
09:07 PM
قال: الأسبوع "الحي" تُستكمل فيه المقررات وتُراجع النشاطات وتستمر التهيئة النفسية
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن تحقيق الانضباط المدرسي عنوان على الشعور بالمسؤولية في تحقيق النهضة المنشودة، مشيرًا إلى أن الأسبوع الأخير "الحي" تُستكمل فيه المقررات وتُراجع النشاطات العلمية وتستمر التهيئة النفسية للطلاب والطالبات.
وقال وزير التعليم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "زملائي قادة وقائدات المدارس إخواني المعلمين والمعلمات أبنائي الطلبة وأولياء أمورهم، بلادنا تسير ولله الحمد نحو العلا والمجد بقيادة حكيمة وشعب وفي، وتحقيق الانضباط المدرسي عنوان على شعورنا بالمسؤولية في تحقيق النهضة المنشودة".
وأضاف: "الأسبوع الحي الذي يسبق الاختبارات الفصلية يعد أحد أهم أسابيع الفصل الدراسي، تُستكمل فيه المقررات، وتُراجع النشاطات العلمية، وتستمر التهيئة النفسية للطلاب والطالبات، وحضورهم وانضباطهم استثمار لحقهم في وقتهم".
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المصدر : الخليج 365
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