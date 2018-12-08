أهالي الليث يطالبون بصيانة عبارة سيول تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات

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طالب مواطنون في مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، الجهات المختصة بضرورة صيانة إحدى عبارات تصريف السيول، والتي أصبحت تشكّل خطرًا على أرواحهم وممتلكاتهم بعد أن تعرضت للانجراف من جراء السيول الأخيرة التي شهدتها المحافظة.
وقال الأهالي في شكوى تلقتها "الخليج 365": "نشكو من عدم صيانة العبارة رقم (47) الواقعة على امتداد طريق سفوح الجبال، والمتقاطعة مع وادي شعب النخل، حيث تعرضت للانجراف من جراء السيول الأخيرة، وأصبحت تشكل خطرًا على الأرواح والطريق العام وممتلكاتنا، بعد أن تغير مسار السيل نتيجة انعدام المصد الحجري".
وأضافوا: "لم تقم الشركة المتعهدة في مسح الطرق الترابية بصيانتها، بحجة أن العبارة تتبع للشركة المنفذة لطريق سفوح الجبال، والتي هي الأخرى لم توجد لصيانة العبارة منذ أكثر من شهر".
وأشار الأهالي إلى أن منازلهم وعددًا من أعمدة الكهرباء أضحت على طريق السيل بعد أن تعرض المصد الحجري المحاذي لعبارة تصريف السيول للانجراف، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة عمل اللازم وصيانة ما أفسدته السيول على وجه السرعة قبل حدوث أضرار في الممتلكات عند هطول الأمطار وجريان الأودية.
أهالي الليث يطالبون بصيانة عبارة سيول تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكاتعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2018-12-08
طالب مواطنون في مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، الجهات المختصة بضرورة صيانة إحدى عبارات تصريف السيول، والتي أصبحت تشكّل خطرًا على أرواحهم وممتلكاتهم بعد أن تعرضت للانجراف من جراء السيول الأخيرة التي شهدتها المحافظة.
وقال الأهالي في شكوى تلقتها "الخليج 365": "نشكو من عدم صيانة العبارة رقم (47) الواقعة على امتداد طريق سفوح الجبال، والمتقاطعة مع وادي شعب النخل، حيث تعرضت للانجراف من جراء السيول الأخيرة، وأصبحت تشكل خطرًا على الأرواح والطريق العام وممتلكاتنا، بعد أن تغير مسار السيل نتيجة انعدام المصد الحجري".
وأضافوا: "لم تقم الشركة المتعهدة في مسح الطرق الترابية بصيانتها، بحجة أن العبارة تتبع للشركة المنفذة لطريق سفوح الجبال، والتي هي الأخرى لم توجد لصيانة العبارة منذ أكثر من شهر".
وأشار الأهالي إلى أن منازلهم وعددًا من أعمدة الكهرباء أضحت على طريق السيل بعد أن تعرض المصد الحجري المحاذي لعبارة تصريف السيول للانجراف، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة عمل اللازم وصيانة ما أفسدته السيول على وجه السرعة قبل حدوث أضرار في الممتلكات عند هطول الأمطار وجريان الأودية.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
09:05 PM
تعرضت للانجراف من جراء السيول الأخيرة على المحافظة
طالب مواطنون في مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، الجهات المختصة بضرورة صيانة إحدى عبارات تصريف السيول، والتي أصبحت تشكّل خطرًا على أرواحهم وممتلكاتهم بعد أن تعرضت للانجراف من جراء السيول الأخيرة التي شهدتها المحافظة.
وقال الأهالي في شكوى تلقتها "الخليج 365": "نشكو من عدم صيانة العبارة رقم (47) الواقعة على امتداد طريق سفوح الجبال، والمتقاطعة مع وادي شعب النخل، حيث تعرضت للانجراف من جراء السيول الأخيرة، وأصبحت تشكل خطرًا على الأرواح والطريق العام وممتلكاتنا، بعد أن تغير مسار السيل نتيجة انعدام المصد الحجري".
وأضافوا: "لم تقم الشركة المتعهدة في مسح الطرق الترابية بصيانتها، بحجة أن العبارة تتبع للشركة المنفذة لطريق سفوح الجبال، والتي هي الأخرى لم توجد لصيانة العبارة منذ أكثر من شهر".
وأشار الأهالي إلى أن منازلهم وعددًا من أعمدة الكهرباء أضحت على طريق السيل بعد أن تعرض المصد الحجري المحاذي لعبارة تصريف السيول للانجراف، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة عمل اللازم وصيانة ما أفسدته السيول على وجه السرعة قبل حدوث أضرار في الممتلكات عند هطول الأمطار وجريان الأودية.
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المصدر : الخليج 365
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