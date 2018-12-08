حكم سابق: تم حرمان الهلال من ضربة جزاء في الدقيقة الـ93

محمد بن مسعود - الدمام - في تحليله للحالات التحكيمية أمام النصر

أكد المستشاران التحكيميان لقناة KSA SPORTS محمد فودة وسمير عثمان وجود ضربة جزاء لفريق الهلال، لم تُحتسب في الأنفاس الأخيرة من اللقاء، وبالتحديد في الدقيقة الـ93 نتيجة عرقلة مدافع النصر راموس لاعب الهلال سلمان الفرج.

وأوضح محمد فودة أنه لا وجود لضربة جزاء للنصر في الدقيقة الـ8 لعدم وجود لمسة يد من قِبل مدافع الهلال علي البليهي، وقرار الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا باستمرار اللعب هو القرار الصحيح.

وأفاد بأن هدف النصر الثاني في الدقيقة الـ77 صحيح، ولا وجود للتسلل على المهاجم عبدالرزاق حمدالله بسبب وجود أكثر من لاعب من فريق الهلال في منطقته، يغطون التسلل.

وأشار المستشار التحكيمي محمد فودة إلى أن طرد لاعب الهلال كاريلو في الدقيقة الـ94 صحيح؛ كونه ارتكب سلوكًا مشينًا بضربه لاعب النصر جوليانو.