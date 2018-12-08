بحضور نائب أمير المدينة .. "فزعة" تحتفل بيوم التطوع

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احتفلت جمعية التطوع الخيرية «فزعة» بالمدينة المنورة، اليوم باليوم العالمي للتطوع، بفعاليات متنوعة بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة الرئيس الفخري للجمعية، وعددٍ من المسؤولين والمهتمين، وذلك في فندق المريديان بالمدينة المنورة.
استعرض رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعيد القحطاني في بداية الحفل أبرز أهداف الجمعية وإنجازاتها في خدمة أهالي المدينة، بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن منظومة العمل في الجمعية وتدشين الهوية الجديدة والتطبيق الإلكتروني.
ووجّه "القحطاني"، الشكر للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه على ما يجده العمل التطوعي من دعم سخي أسهم في إنجاح عددٍ من البرامج والمبادرات التطوعية بالمنطقة، مثمنًا لنائب أمير المنطقة حضوره لهذه الاحتفالية العالمية التي تحدث في 5 ديسمبر من كل عام، مؤكدًا أن هذا الحضور يعد حافزًا وداعمًا لجميع المتطوعين في المنطقة.
وسلّم الأمير سعود بن خالد الفيصل في ختام الحفل شهادات الشكر والتقدير والدروع لجميع المشاركين والمتطوعين نظير جهودهم ودورهم في خدمة المجتمع المديني ومساهمتهم في نجاح هذه الاحتفالية.
بحضور نائب أمير المدينة .. "فزعة" تحتفل بيوم التطوعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-08
احتفلت جمعية التطوع الخيرية «فزعة» بالمدينة المنورة، اليوم باليوم العالمي للتطوع، بفعاليات متنوعة بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة الرئيس الفخري للجمعية، وعددٍ من المسؤولين والمهتمين، وذلك في فندق المريديان بالمدينة المنورة.
استعرض رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعيد القحطاني في بداية الحفل أبرز أهداف الجمعية وإنجازاتها في خدمة أهالي المدينة، بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن منظومة العمل في الجمعية وتدشين الهوية الجديدة والتطبيق الإلكتروني.
ووجّه "القحطاني"، الشكر للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه على ما يجده العمل التطوعي من دعم سخي أسهم في إنجاح عددٍ من البرامج والمبادرات التطوعية بالمنطقة، مثمنًا لنائب أمير المنطقة حضوره لهذه الاحتفالية العالمية التي تحدث في 5 ديسمبر من كل عام، مؤكدًا أن هذا الحضور يعد حافزًا وداعمًا لجميع المتطوعين في المنطقة.
وسلّم الأمير سعود بن خالد الفيصل في ختام الحفل شهادات الشكر والتقدير والدروع لجميع المشاركين والمتطوعين نظير جهودهم ودورهم في خدمة المجتمع المديني ومساهمتهم في نجاح هذه الاحتفالية.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
08:40 PM
سلّم شهادات الشكر لجميع المشاركين والمتطوعين
احتفلت جمعية التطوع الخيرية «فزعة» بالمدينة المنورة، اليوم باليوم العالمي للتطوع، بفعاليات متنوعة بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة الرئيس الفخري للجمعية، وعددٍ من المسؤولين والمهتمين، وذلك في فندق المريديان بالمدينة المنورة.
استعرض رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعيد القحطاني في بداية الحفل أبرز أهداف الجمعية وإنجازاتها في خدمة أهالي المدينة، بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن منظومة العمل في الجمعية وتدشين الهوية الجديدة والتطبيق الإلكتروني.
ووجّه "القحطاني"، الشكر للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه على ما يجده العمل التطوعي من دعم سخي أسهم في إنجاح عددٍ من البرامج والمبادرات التطوعية بالمنطقة، مثمنًا لنائب أمير المنطقة حضوره لهذه الاحتفالية العالمية التي تحدث في 5 ديسمبر من كل عام، مؤكدًا أن هذا الحضور يعد حافزًا وداعمًا لجميع المتطوعين في المنطقة.
وسلّم الأمير سعود بن خالد الفيصل في ختام الحفل شهادات الشكر والتقدير والدروع لجميع المشاركين والمتطوعين نظير جهودهم ودورهم في خدمة المجتمع المديني ومساهمتهم في نجاح هذه الاحتفالية.
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المصدر : الخليج 365
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