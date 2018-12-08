"العالمية" تواصل إثارتها في ميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة نخبة من السائقين وموهوبي السعودية والعرب والعالم

واصلت الجولة الرابعة من بطولة SWS العالمية التي تنظمها حلبة FunXtreme في ميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية، ويشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إثارتها اليوم السبت؛ إذ استضافت الحلبة جولتين، واحدة ضمن فئة SWS-SPRINT ، وأخرى لفئة الناشئين (JUNIOR) ، بمشاركة نخبة من السائقين والمواهب في رياضة السيارات بالمملكة العربية السعودية والوطن العربي والعالم.

وحظي محبو رياضة الكارتينج بفرصة لمتابعة السباقَيْن على الحلبة، اللذين شهدا الكثير من الندية والإثارة؛ الأمر الذي يعكس مدى الإصرار والتصميم لدى السائقين على تحقيق نتائج إيجابية، تؤهلهم للعب الأدوار النهائية في البطولة التي ستقام نهائياتها في إسبانيا منتصف شهر يونيو من عام 2019.

وحسم كريم الميناوي المركز الأول في سباق SWS-SPRINT بفارق (0.02) من الثانية عن صاحب المركز الثاني ألبرت حايك، فيما جاء سلام جبريل ثالثًا.

وفي منافسات الناشئين (JUNIOR) حل أحمد السيسي في المركز الأول، وعبدالإله الطيب في المركز الثاني، ومعن المرهون ثالثًا.

وبهذه المناسبة أعرب المهندس عمار القاضي، الرئيس التنفيذي في FunXtreme ، عن فخره باستضافة الحلبة بطولة SWSالعالمية التي تعد منصة مثالية لرعاية المواهب الشابة من السائقين في المنطقة، ومنحهم فرصة الوصول إلى أهم المنافسات العالمية في هذه الرياضة. لافتًا إلى أن تطوير وصقل المواهب من أبرز الأهداف التي تسعى الحلبة لتحقيقها.