- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع "العالمية" تواصل إثارتها في ميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
واصلت الجولة الرابعة من بطولة SWS العالمية التي تنظمها حلبة FunXtreme في ميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية، ويشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إثارتها اليوم السبت؛ إذ استضافت الحلبة جولتين، واحدة ضمن فئة SWS-SPRINT ، وأخرى لفئة الناشئين (JUNIOR) ، بمشاركة نخبة من السائقين والمواهب في رياضة السيارات بالمملكة العربية السعودية والوطن العربي والعالم.
وحظي محبو رياضة الكارتينج بفرصة لمتابعة السباقَيْن على الحلبة، اللذين شهدا الكثير من الندية والإثارة؛ الأمر الذي يعكس مدى الإصرار والتصميم لدى السائقين على تحقيق نتائج إيجابية، تؤهلهم للعب الأدوار النهائية في البطولة التي ستقام نهائياتها في إسبانيا منتصف شهر يونيو من عام 2019.
وحسم كريم الميناوي المركز الأول في سباق SWS-SPRINT بفارق (0.02) من الثانية عن صاحب المركز الثاني ألبرت حايك، فيما جاء سلام جبريل ثالثًا.
وفي منافسات الناشئين (JUNIOR) حل أحمد السيسي في المركز الأول، وعبدالإله الطيب في المركز الثاني، ومعن المرهون ثالثًا.
وبهذه المناسبة أعرب المهندس عمار القاضي، الرئيس التنفيذي في FunXtreme ، عن فخره باستضافة الحلبة بطولة SWSالعالمية التي تعد منصة مثالية لرعاية المواهب الشابة من السائقين في المنطقة، ومنحهم فرصة الوصول إلى أهم المنافسات العالمية في هذه الرياضة. لافتًا إلى أن تطوير وصقل المواهب من أبرز الأهداف التي تسعى الحلبة لتحقيقها.
"العالمية" تواصل إثارتها في ميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات الناريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-08
واصلت الجولة الرابعة من بطولة SWS العالمية التي تنظمها حلبة FunXtreme في ميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية، ويشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إثارتها اليوم السبت؛ إذ استضافت الحلبة جولتين، واحدة ضمن فئة SWS-SPRINT ، وأخرى لفئة الناشئين (JUNIOR) ، بمشاركة نخبة من السائقين والمواهب في رياضة السيارات بالمملكة العربية السعودية والوطن العربي والعالم.
وحظي محبو رياضة الكارتينج بفرصة لمتابعة السباقَيْن على الحلبة، اللذين شهدا الكثير من الندية والإثارة؛ الأمر الذي يعكس مدى الإصرار والتصميم لدى السائقين على تحقيق نتائج إيجابية، تؤهلهم للعب الأدوار النهائية في البطولة التي ستقام نهائياتها في إسبانيا منتصف شهر يونيو من عام 2019.
وحسم كريم الميناوي المركز الأول في سباق SWS-SPRINT بفارق (0.02) من الثانية عن صاحب المركز الثاني ألبرت حايك، فيما جاء سلام جبريل ثالثًا.
وفي منافسات الناشئين (JUNIOR) حل أحمد السيسي في المركز الأول، وعبدالإله الطيب في المركز الثاني، ومعن المرهون ثالثًا.
وبهذه المناسبة أعرب المهندس عمار القاضي، الرئيس التنفيذي في FunXtreme ، عن فخره باستضافة الحلبة بطولة SWSالعالمية التي تعد منصة مثالية لرعاية المواهب الشابة من السائقين في المنطقة، ومنحهم فرصة الوصول إلى أهم المنافسات العالمية في هذه الرياضة. لافتًا إلى أن تطوير وصقل المواهب من أبرز الأهداف التي تسعى الحلبة لتحقيقها.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
08:30 PM
بمشاركة نخبة من السائقين وموهوبي السعودية والعرب والعالم
واصلت الجولة الرابعة من بطولة SWS العالمية التي تنظمها حلبة FunXtreme في ميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية، ويشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إثارتها اليوم السبت؛ إذ استضافت الحلبة جولتين، واحدة ضمن فئة SWS-SPRINT ، وأخرى لفئة الناشئين (JUNIOR) ، بمشاركة نخبة من السائقين والمواهب في رياضة السيارات بالمملكة العربية السعودية والوطن العربي والعالم.
وحظي محبو رياضة الكارتينج بفرصة لمتابعة السباقَيْن على الحلبة، اللذين شهدا الكثير من الندية والإثارة؛ الأمر الذي يعكس مدى الإصرار والتصميم لدى السائقين على تحقيق نتائج إيجابية، تؤهلهم للعب الأدوار النهائية في البطولة التي ستقام نهائياتها في إسبانيا منتصف شهر يونيو من عام 2019.
وحسم كريم الميناوي المركز الأول في سباق SWS-SPRINT بفارق (0.02) من الثانية عن صاحب المركز الثاني ألبرت حايك، فيما جاء سلام جبريل ثالثًا.
وفي منافسات الناشئين (JUNIOR) حل أحمد السيسي في المركز الأول، وعبدالإله الطيب في المركز الثاني، ومعن المرهون ثالثًا.
وبهذه المناسبة أعرب المهندس عمار القاضي، الرئيس التنفيذي في FunXtreme ، عن فخره باستضافة الحلبة بطولة SWSالعالمية التي تعد منصة مثالية لرعاية المواهب الشابة من السائقين في المنطقة، ومنحهم فرصة الوصول إلى أهم المنافسات العالمية في هذه الرياضة. لافتًا إلى أن تطوير وصقل المواهب من أبرز الأهداف التي تسعى الحلبة لتحقيقها.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "العالمية" تواصل إثارتها في ميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "العالمية" تواصل إثارتها في ميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .