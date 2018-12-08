شاهد.. متظاهرو "السترات الصفراء" يكسرون المتاجر.. ويضرمون النيران بالشوارع

محمد بن مسعود - الدمام - باريس مدينة أشباح.. ومطارق وكرات معدنية بحوزة المحتجين

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة على متظاهري حركة "السترات الصفراء" في وسط باريس، اليوم (السبت).

وأفادت متحدثة باسم الشرطة، بأن هناك نحو 1500 محتج في شارع الشانزليزيه، فيما ذكرت السلطات أنها قبضت على 211 شخصًا بعدما عثرت الشرطة بحوزتهم على أشياء مثل المطارق ومضارب البيسبول وكرات معدنية.

ويتجمع مئات المحتجين حول قوس النصر، بينما أضرم بعضهم النار في سيارات ونهبوا متاجر.

وبدت باريس في معظم أجزائها كما لو كانت مدينة أشباح في وقت مبكر اليوم، حيث أغلقت المتاحف والمتاجر في يوم كان يفترض أن يكون للتسوق في أجواء احتفالية قبيل عيد الميلاد.

وأُغلقت عشرات الشوارع أمام حركة المرور، كما أغلقت متاحف ذات شهرة عالمية مثل متحف أورسيه واللوفر ومركز بومبيدو أبوابها.

وغطيت العديد من المتاجر بألواح لحمايتها من النهب وأزيلت مقاعد الشوارع والمواد المستخدمة في مواقع البناء لتجنب استخدامها كمقذوفات.

وبثت وكالة "فرانس برس" اليوم مقطع فيديو يتضمن مشاهد من الاحتجاجات العنيفة، التي شهدت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وأظهر الفيديو تكسير متظاهرين لزجاج أبواب المتاجر، وإضرامهم النيران في وسط أحد الشوارع في باريس فيما تحاول الشرطة إطفاءها.