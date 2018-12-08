- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع شاهد.. متظاهرو "السترات الصفراء" يكسرون المتاجر.. ويضرمون النيران بالشوارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة على متظاهري حركة "السترات الصفراء" في وسط باريس، اليوم (السبت).
وأفادت متحدثة باسم الشرطة، بأن هناك نحو 1500 محتج في شارع الشانزليزيه، فيما ذكرت السلطات أنها قبضت على 211 شخصًا بعدما عثرت الشرطة بحوزتهم على أشياء مثل المطارق ومضارب البيسبول وكرات معدنية.
ويتجمع مئات المحتجين حول قوس النصر، بينما أضرم بعضهم النار في سيارات ونهبوا متاجر.
وبدت باريس في معظم أجزائها كما لو كانت مدينة أشباح في وقت مبكر اليوم، حيث أغلقت المتاحف والمتاجر في يوم كان يفترض أن يكون للتسوق في أجواء احتفالية قبيل عيد الميلاد.
وأُغلقت عشرات الشوارع أمام حركة المرور، كما أغلقت متاحف ذات شهرة عالمية مثل متحف أورسيه واللوفر ومركز بومبيدو أبوابها.
وغطيت العديد من المتاجر بألواح لحمايتها من النهب وأزيلت مقاعد الشوارع والمواد المستخدمة في مواقع البناء لتجنب استخدامها كمقذوفات.
وبثت وكالة "فرانس برس" اليوم مقطع فيديو يتضمن مشاهد من الاحتجاجات العنيفة، التي شهدت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
وأظهر الفيديو تكسير متظاهرين لزجاج أبواب المتاجر، وإضرامهم النيران في وسط أحد الشوارع في باريس فيما تحاول الشرطة إطفاءها.
شاهد.. متظاهرو "السترات الصفراء" يكسرون المتاجر.. ويضرمون النيران بالشوارعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-08
أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة على متظاهري حركة "السترات الصفراء" في وسط باريس، اليوم (السبت).
وأفادت متحدثة باسم الشرطة، بأن هناك نحو 1500 محتج في شارع الشانزليزيه، فيما ذكرت السلطات أنها قبضت على 211 شخصًا بعدما عثرت الشرطة بحوزتهم على أشياء مثل المطارق ومضارب البيسبول وكرات معدنية.
ويتجمع مئات المحتجين حول قوس النصر، بينما أضرم بعضهم النار في سيارات ونهبوا متاجر.
وبدت باريس في معظم أجزائها كما لو كانت مدينة أشباح في وقت مبكر اليوم، حيث أغلقت المتاحف والمتاجر في يوم كان يفترض أن يكون للتسوق في أجواء احتفالية قبيل عيد الميلاد.
وأُغلقت عشرات الشوارع أمام حركة المرور، كما أغلقت متاحف ذات شهرة عالمية مثل متحف أورسيه واللوفر ومركز بومبيدو أبوابها.
وغطيت العديد من المتاجر بألواح لحمايتها من النهب وأزيلت مقاعد الشوارع والمواد المستخدمة في مواقع البناء لتجنب استخدامها كمقذوفات.
وبثت وكالة "فرانس برس" اليوم مقطع فيديو يتضمن مشاهد من الاحتجاجات العنيفة، التي شهدت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
وأظهر الفيديو تكسير متظاهرين لزجاج أبواب المتاجر، وإضرامهم النيران في وسط أحد الشوارع في باريس فيما تحاول الشرطة إطفاءها.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
08:30 PM
باريس مدينة أشباح.. ومطارق وكرات معدنية بحوزة المحتجين
أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة على متظاهري حركة "السترات الصفراء" في وسط باريس، اليوم (السبت).
وأفادت متحدثة باسم الشرطة، بأن هناك نحو 1500 محتج في شارع الشانزليزيه، فيما ذكرت السلطات أنها قبضت على 211 شخصًا بعدما عثرت الشرطة بحوزتهم على أشياء مثل المطارق ومضارب البيسبول وكرات معدنية.
ويتجمع مئات المحتجين حول قوس النصر، بينما أضرم بعضهم النار في سيارات ونهبوا متاجر.
وبدت باريس في معظم أجزائها كما لو كانت مدينة أشباح في وقت مبكر اليوم، حيث أغلقت المتاحف والمتاجر في يوم كان يفترض أن يكون للتسوق في أجواء احتفالية قبيل عيد الميلاد.
وأُغلقت عشرات الشوارع أمام حركة المرور، كما أغلقت متاحف ذات شهرة عالمية مثل متحف أورسيه واللوفر ومركز بومبيدو أبوابها.
وغطيت العديد من المتاجر بألواح لحمايتها من النهب وأزيلت مقاعد الشوارع والمواد المستخدمة في مواقع البناء لتجنب استخدامها كمقذوفات.
وبثت وكالة "فرانس برس" اليوم مقطع فيديو يتضمن مشاهد من الاحتجاجات العنيفة، التي شهدت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
وأظهر الفيديو تكسير متظاهرين لزجاج أبواب المتاجر، وإضرامهم النيران في وسط أحد الشوارع في باريس فيما تحاول الشرطة إطفاءها.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، شاهد.. متظاهرو "السترات الصفراء" يكسرون المتاجر.. ويضرمون النيران بالشوارع ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. متظاهرو "السترات الصفراء" يكسرون المتاجر.. ويضرمون النيران بالشوارع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .