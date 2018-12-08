ذكرى البيعة / مدير جامعة طيبة : ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين فخر لكل مواطن



المدينة المنورة 1 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 8 ديسمبر 2018م واس

رفع معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز السراني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه أيده الله مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة .

وقال الدكتور السراني في تصريح لوكالة الأنباء

وأوضح معاليه أن ذكرى البيعة تعد استمراراً واستكمالاً لتحقيق الوحدة والتلاحم والبناء العطاء التي بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ لما قدمه من روح العطاء لخدمة هذا الوطن الغالي وأبنائه الملوك - رحمهم الله - حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي سار على نهج والده في العناية والاهتمام بتنمية الوطن والمواطن في جميع المجالات ، مستذكرا في ذكرى البيعة ما شهده التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين من تطور نوعي في هيكلة مؤسساته التعليمية وإداراتها بعد دمج التعليم العالي والتعليم العام وبدأت على ضوء ذلك ملامح التغيير في منظومة التعليم التي تواكبت مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .

وأشاد مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة بدور الجامعات في خدمة البحث العلمي وتفعيل الجودة الأكاديمية بالجامعات السعودية من خلال تطوير مراكز البحث العلمي التي وجدت الدعم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - سواء كانت في برامج الدراسات العليا الداخلية أو برامج الابتعاث الخارجية التي يحتاج إليها سوق العمل ، عادا البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين فخراً لكل مواطن على ثرى هذا الوطن المعطاء ، سائلا الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة وشعبه الكريم ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار والاستقرار .

// انتهى //

21:01ت م

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المدينة المنورة 1 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 8 ديسمبر 2018م واسرفع معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز السراني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه أيده الله مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة .وقال الدكتور السراني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : نستذكر في الذكرى الرابعة على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ ملاحم الوحدة وتوحيد البلاد والإنجازات الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية في عهده الميمون .وأوضح معاليه أن ذكرى البيعة تعد استمراراً واستكمالاً لتحقيق الوحدة والتلاحم والبناء العطاء التي بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ لما قدمه من روح العطاء لخدمة هذا الوطن الغالي وأبنائه الملوك - رحمهم الله - حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي سار على نهج والده في العناية والاهتمام بتنمية الوطن والمواطن في جميع المجالات ، مستذكرا في ذكرى البيعة ما شهده التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين من تطور نوعي في هيكلة مؤسساته التعليمية وإداراتها بعد دمج التعليم العالي والتعليم العام وبدأت على ضوء ذلك ملامح التغيير في منظومة التعليم التي تواكبت مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .وأشاد مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة بدور الجامعات في خدمة البحث العلمي وتفعيل الجودة الأكاديمية بالجامعات السعودية من خلال تطوير مراكز البحث العلمي التي وجدت الدعم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - سواء كانت في برامج الدراسات العليا الداخلية أو برامج الابتعاث الخارجية التي يحتاج إليها سوق العمل ، عادا البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين فخراً لكل مواطن على ثرى هذا الوطن المعطاء ، سائلا الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة وشعبه الكريم ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار والاستقرار .// انتهى //21:01ت م0197

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