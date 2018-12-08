ذكرى البيعة / أمين السعودية اليوم جمعية الملك عبدالعزيز بتبوك: المملكة تعيش في عهد خادم الحرمين الشريفين حاضرًا مشرقاً نفتخر فيه جميعا



يجدد البيعة ويرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين

تبوك 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس

رفع أمين عام جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بمنطقة تبوك الدكتور عبدالله بن أحمد بديوي الشريف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم .

وقال في تصريح لوكالة الأنباء

وأضاف : يستمر العطاء ويستثمر بأعلى معدلات الأمن والأستقرار في عهد ملك استأسر قلوب شعبه بكرمه ودماثة خلقه وتواضعه وشهامته، وهاهي المملكة العربية السعودية تخطو خطوات جادة في ظل رؤية فريدة ومتميزة وتخطو خطوات رائدة للوصول إلى العالمية.

وأكد الشريف أن المملكة تعيش في عهده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حاضرًا مشرقا مشرفا نفتخر فيه جميعا.

وقال : في هذه المناسبة الغالية أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - ولشعب السعودي الكريم ، سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة قيادتها الرشيدة وأن يحفظ أمنها وآمانها واستقرارها وأن يكتب لها مزيد من العزة والسؤدد والتمكين.

// انتهى //

20:35ت م

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يجدد البيعة ويرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفينتبوك 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع أمين عام جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بمنطقة تبوك الدكتور عبدالله بن أحمد بديوي الشريف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم .وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: يحتفي الوطن هذه الأيام بالذكرى الرابعة لتولي ملكنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود - حفظه الله- مقاليد الحكم، حيث تباشير الخير والفلاح والنمو والأزدهار تتوالى وتزداد يوما بعد يوم لتبلغ الأفاق وتتجاوز كل الحدود في عهده الزاهر - أيده الله -.وأضاف : يستمر العطاء ويستثمر بأعلى معدلات الأمن والأستقرار في عهد ملك استأسر قلوب شعبه بكرمه ودماثة خلقه وتواضعه وشهامته، وهاهي المملكة العربية السعودية تخطو خطوات جادة في ظل رؤية فريدة ومتميزة وتخطو خطوات رائدة للوصول إلى العالمية.وأكد الشريف أن المملكة تعيش في عهده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حاضرًا مشرقا مشرفا نفتخر فيه جميعا.وقال : في هذه المناسبة الغالية أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - ولشعب السعودي الكريم ، سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة قيادتها الرشيدة وأن يحفظ أمنها وآمانها واستقرارها وأن يكتب لها مزيد من العزة والسؤدد والتمكين.// انتهى //20:35ت م0187

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