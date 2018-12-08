ذكرى البيعة / رئيس مجلس إدارة تنمية اليمامة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة الرابعة
السيح 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس
رفع رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بمركز اليمامة بمحافظة الخرج عبدالعزيز بن عبدالرحمن الداعج التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه -حفظه الله - مقاليد الحكم.
وأعرب الداعج عن فخره واعتزازه بمسيرة النماء المتواصلة ، والمنجزات الحضارية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، مؤكداً أن ما تحقق من تطوّر ورقي ، جاء بفضل الله ثم بدعم واهتمام قيادتنا الحكيمة لكل ما من شأنه رفعة ورقي وطننا الشامخ، مؤكداً أن القفزات التنموية المتلاحقة والخطط والبرامج التي هيئت لاستمرار وتيرة العمل الناجح في شتى المجالات تجسّد ما تتمتع به قيادتنا الحكيمة من حكمة بالغة ونظرة ثاقبة وحسن تصرّف في مواجهة التحديات ، استناداً لخبرات السنين الطويلة في إدارة شؤون البلاد.
وسأل في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يمنّ على خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بطول العمر ودوام الصحة وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم لوطنه وأمته ولخدمة الإسلام والمسلمين في أرجاء المعمورة.
// انتهى //
19:48ت م
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