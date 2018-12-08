شكرا لقرائتكم #الإسكان توضح آلية دعم العسكريين .. هل تتم تلقائيًّا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءل مواطن عسكري بشأن طريقة دعم العسكريين هل تتم بشكل تلقائي أم يجب عليه التسجيل في بوابة الإسكان أم عن طريق البنك؟

وردت العناية بالعملاء التابع لوزارة الإسكان على الاستفسار بالتأكيد أنه يمكن التقديم على مبادرة دعم العسكريين في حال كان مستوفيًا للشروط من خلال الرابط التالي: هنا

ومبادرة العسكريين هي مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال، بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي.

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