شكرا لقرائتكم #التجارة : 4 مميزات لاستخدام خدمة قرارات الشركاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أوضحت وزارة التجارة والاستثمار مميزات استخدام خدمة قرارات الشركاء.

ولفتت التجارة إلى أن مميزات نظام قرارات الشركاء: توفير الوقت، واعتماد القرارات من الشركاء ونشرها إلكترونيًّا، وقرارات وعقود محفوظة إلكترونيًّا، وتحديث السجل التجاري وعقد الشراكة فوريًّا”.

وأوضحت أن طريقة استخدام الخدمة، تقديم الطلب إلكترونيًّا وموافقة الشركاء إلكترونيًّا وتسديد الفاتورة والحصول على السجل التجاري وعقد الشركة المعدل إلكترونيًّا.

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