الان تتابع وزير التعليم يوصي قادة وقائدات المدارس و يوجه رسالة للطلاب وأولياء أمورهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي وجه وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى رسالة لقادة وقائدات المدارس بشأن تحقيق الانضباط المدرسي .

وقال العيسى في تغريدة له عبر حسابه بتويتر: “زملائي قادة وقائدات المدارس ،‏إخواني المعلمين والمعلمات ، ‏أبنائي الطلبة وأولياء أمورهم

‏بلادنا تسير ولله الحمد نحو العلا والمجد بقيادة حكيمة وشعب وفي، وتحقيق ⁧الانضباط المدرسي⁩ عنوان على شعورنا بالمسئولية في تحقيق النهضة المنشودة.

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