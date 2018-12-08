برعاية "الخليج 365".. اختتام  بطولة "رؤية" لكرة الهدف للمكفوفين في دورتها الأولى

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت مشاركة 6 فرق من مختلف مناطق المملكة

اختتمت اليوم بطولة "رؤية" لكرة الهدف للمكفوفين في دورتها الأولى بين الجمعيات الخيرية المتخصصة بالإعاقة البصرية على مستوى المملكة، التي نظمتها جمعية المكفوفين الخيرية "رؤية" بالمدينة المنورة، برعاية كريمة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وذلك بحضور مديرش إدارة الجمعيات بمركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله المطيري، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعيد بن دليم القحطاني وعدد من مديري الإدارات الحكومية والخيرية والرياضيين.

وشهدت البطولة التي ترعاها "الخليج 365" إعلامياً مشاركة 6 فرق من مختلف مناطق المملكة، وهي جمعية رؤية من المدينة المنورة، وجمعية كفيف من الرياض، وجمعية العوق البصري من القصيم، وجمعية إبصار من جدة، وجمعية الثريا من جازان، وجمعية شمعة أمل من نجران، وذلك في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، أظهروا من خلالها روحاً رياضية إيجابية.

وعقب المباراة النهائية توج فريق العوق البصري من القصيم عقب فوزه على فريق كفيف من الرياض، إلى جانب تكريم اللاعبين المتميزين والحكام بمبالغ مالية، بالإضافة لتكريم الجهات الحكومية والإعلامية الراعية والمشاركة.

وعبر مدير البرامج والإعلام بجمعية رؤية للمكفوفين بالمدينة المنورة والمشرف على البطولة ماهر الجهني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه وتشجيعه ورعايته لهذه البطولة ولنائبه، ولجميع من ساهم في انجاح هذه البطولة.

وأكد الجهني أن هذه البطولة تأتي ضمن سلسلة البرامج والأنشطة التي تنظمها الجمعية لهذه الفئة الغالية، مبيناً أنها حققت أهدافها من خلال استثمار أوقات الشباب وتعزيز مواهبهم وتوطيد العلاقات الأخوية ما بين الجمعيات، وتمنى استمرار مثل هذه البطولات وتطورها في المستقبل.