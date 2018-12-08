مجدداً.. "ترامب" ينفي تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - غداة معلومات جديدة كشفها المحقق الخاص

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، تأكيد عدم حصول تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا، وذلك غداة إعلان المحقّق الخاص روبرت مولر أنّ الحملة تلقّت منذ 2015 عرضاً لتعاون سياسي مع موسكو.

ووفقاً لـ"فرانس برس"، قال "ترامب" في تغريدة كتبها بالخط العريض عبر حسابه في "تويتر": "بعد عامين وملايين الصفحات من الوثائق وتكاليف تفوق 30 مليون دولار، لا تواطؤ!".

وأتت تغريدة "ترامب" غداة إعلان مولر أنّ فريق الحملة الرئاسية للمرشح الجمهوري تلقّى منذ 2015 عرضاً لتعاون سياسي مع موسكو، وذلك في آخر تطورات التحقيق حول الاشتباه بتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية في 2016 والذي يحاول الرئيس الأمريكي باستمرار التشكيك في صدقيته.

وكان "مولر" قد أعلن أن مايكل كوهين المحامي السابق لـ"ترامب" اعترف بأنه كان في نوفمبر 2015، أي قبل ثمانية أشهر من فوز "ترامب" بترشيح الحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي، على اتّصال مع شخص روسي، أكّد أنّه "رجل ثقة" لدى الحكومة الروسية.



ووردت هذه المعلومات في مجموعة وثائق قدّمها المدعي الخاص والقضاء في نيويورك تمهيداً لإصدار حكم الأربعاء الماضي على "كوهين".