- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع شاهد.. كلاب ضالة تجوب شوارع كلية التصاميم في "منصور مكة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تجوب الكلاب الضالة الشوارع المحيطة بكلية التصاميم بجامعة أم القرى بالمنصور بشكل مُلفت للأنظار ومخيف وتتجول بين المركبات، بل تنطلق أحيانًا عدوًا خلف الطالبات وهن ذاهبات أو خارجات من الكلية لا سيما اللاتي اعتدن السير على أقدامهن.
"الخليج 365" وثقت انتشار الكلاب الضالة والتي ساهم في استقرارها وتكاثرها وجود عدد من المركبات المحجوزة أو المتعطلة في الحي، إذ أصبحت ملاذًا آمنًا وسكنًا لها تتكاثر بداخله وتتوالد.
طالبات وأولياء الأمور ناشدوا عبر "الخليج 365" الجهات ذات العلاقة ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة التدخل وإخراج هذه الضواري من الأحياء، خصوصاً التي تشهد تجمعات سكنية خشية وقوع أضرار للمتواجدين فيها.
وأكد أصحاب الباصات أن الطالبات أثناء محاولة قدومهن
للباص الخاص بإيصالهن يتعرضن للخوف من هجمات الكلاب وملاحقتها لهم.
شاهد.. كلاب ضالة تجوب شوارع كلية التصاميم في "منصور مكة"أحمد العبدالله الخليج 365 2018-12-08
تجوب الكلاب الضالة الشوارع المحيطة بكلية التصاميم بجامعة أم القرى بالمنصور بشكل مُلفت للأنظار ومخيف وتتجول بين المركبات، بل تنطلق أحيانًا عدوًا خلف الطالبات وهن ذاهبات أو خارجات من الكلية لا سيما اللاتي اعتدن السير على أقدامهن.
"الخليج 365" وثقت انتشار الكلاب الضالة والتي ساهم في استقرارها وتكاثرها وجود عدد من المركبات المحجوزة أو المتعطلة في الحي، إذ أصبحت ملاذًا آمنًا وسكنًا لها تتكاثر بداخله وتتوالد.
طالبات وأولياء الأمور ناشدوا عبر "الخليج 365" الجهات ذات العلاقة ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة التدخل وإخراج هذه الضواري من الأحياء، خصوصاً التي تشهد تجمعات سكنية خشية وقوع أضرار للمتواجدين فيها.
وأكد أصحاب الباصات أن الطالبات أثناء محاولة قدومهن
للباص الخاص بإيصالهن يتعرضن للخوف من هجمات الكلاب وملاحقتها لهم.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
07:42 PM
تطارد الطالبات.. والمركبات المتعطلة أصبحت ملاذاً لها
تجوب الكلاب الضالة الشوارع المحيطة بكلية التصاميم بجامعة أم القرى بالمنصور بشكل مُلفت للأنظار ومخيف وتتجول بين المركبات، بل تنطلق أحيانًا عدوًا خلف الطالبات وهن ذاهبات أو خارجات من الكلية لا سيما اللاتي اعتدن السير على أقدامهن.
"الخليج 365" وثقت انتشار الكلاب الضالة والتي ساهم في استقرارها وتكاثرها وجود عدد من المركبات المحجوزة أو المتعطلة في الحي، إذ أصبحت ملاذًا آمنًا وسكنًا لها تتكاثر بداخله وتتوالد.
طالبات وأولياء الأمور ناشدوا عبر "الخليج 365" الجهات ذات العلاقة ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة التدخل وإخراج هذه الضواري من الأحياء، خصوصاً التي تشهد تجمعات سكنية خشية وقوع أضرار للمتواجدين فيها.
وأكد أصحاب الباصات أن الطالبات أثناء محاولة قدومهن
للباص الخاص بإيصالهن يتعرضن للخوف من هجمات الكلاب وملاحقتها لهم.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، شاهد.. كلاب ضالة تجوب شوارع كلية التصاميم في "منصور مكة" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كلاب ضالة تجوب شوارع كلية التصاميم في "منصور مكة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .