شاهد.. كلاب ضالة تجوب شوارع كلية التصاميم في "منصور مكة"

محمد بن مسعود - الدمام - تطارد الطالبات.. والمركبات المتعطلة أصبحت ملاذاً لها

تجوب الكلاب الضالة الشوارع المحيطة بكلية التصاميم بجامعة أم القرى بالمنصور بشكل مُلفت للأنظار ومخيف وتتجول بين المركبات، بل تنطلق أحيانًا عدوًا خلف الطالبات وهن ذاهبات أو خارجات من الكلية لا سيما اللاتي اعتدن السير على أقدامهن.

"الخليج 365" وثقت انتشار الكلاب الضالة والتي ساهم في استقرارها وتكاثرها وجود عدد من المركبات المحجوزة أو المتعطلة في الحي، إذ أصبحت ملاذًا آمنًا وسكنًا لها تتكاثر بداخله وتتوالد.

طالبات وأولياء الأمور ناشدوا عبر "الخليج 365" الجهات ذات العلاقة ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة التدخل وإخراج هذه الضواري من الأحياء، خصوصاً التي تشهد تجمعات سكنية خشية وقوع أضرار للمتواجدين فيها.

وأكد أصحاب الباصات أن الطالبات أثناء محاولة قدومهن

للباص الخاص بإيصالهن يتعرضن للخوف من هجمات الكلاب وملاحقتها لهم.