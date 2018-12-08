"الوداد" يوقع مع مكتب الدعوة بالمجاردة مبادرة "تطوع"

محمد بن مسعود - الدمام - امتدادًا لعمل الفريق في مجال العمل التطوعي

وقع فريق الوداد، مع مكتب الدعوة، بمحافظة المجاردة؛ مبادرة "تطوع".

وتعد هذه الشراكة امتدادًا لعمل الفريق في مجال العمل التطوعي، وحرصًا منه على إشراك شباب المحافظة في مثل هذه البرامج والمبادرات، حيث كانت آخر مشاركة له بدورة الكواكب بمحافظة محايل عسير؛ لنشر ثقافة العمل التطوعي بشعار "سندكم"، وهي مبادرة نائب أمير عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز .

وقدم المتحدث باسم الفريق، شكره لشركاء النجاح والداعمين له، مؤكدًا استمرارية الفريق في المبادرات بدعم شركاء النجاح والداعمين.