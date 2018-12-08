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وقع فريق الوداد، مع مكتب الدعوة، بمحافظة المجاردة؛ مبادرة "تطوع".
وتعد هذه الشراكة امتدادًا لعمل الفريق في مجال العمل التطوعي، وحرصًا منه على إشراك شباب المحافظة في مثل هذه البرامج والمبادرات، حيث كانت آخر مشاركة له بدورة الكواكب بمحافظة محايل عسير؛ لنشر ثقافة العمل التطوعي بشعار "سندكم"، وهي مبادرة نائب أمير عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز .
وقدم المتحدث باسم الفريق، شكره لشركاء النجاح والداعمين له، مؤكدًا استمرارية الفريق في المبادرات بدعم شركاء النجاح والداعمين.
"الوداد" يوقع مع مكتب الدعوة بالمجاردة مبادرة "تطوع"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-08
وقع فريق الوداد، مع مكتب الدعوة، بمحافظة المجاردة؛ مبادرة "تطوع".
وتعد هذه الشراكة امتدادًا لعمل الفريق في مجال العمل التطوعي، وحرصًا منه على إشراك شباب المحافظة في مثل هذه البرامج والمبادرات، حيث كانت آخر مشاركة له بدورة الكواكب بمحافظة محايل عسير؛ لنشر ثقافة العمل التطوعي بشعار "سندكم"، وهي مبادرة نائب أمير عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز .
وقدم المتحدث باسم الفريق، شكره لشركاء النجاح والداعمين له، مؤكدًا استمرارية الفريق في المبادرات بدعم شركاء النجاح والداعمين.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
07:34 PM
امتدادًا لعمل الفريق في مجال العمل التطوعي
وقع فريق الوداد، مع مكتب الدعوة، بمحافظة المجاردة؛ مبادرة "تطوع".
وتعد هذه الشراكة امتدادًا لعمل الفريق في مجال العمل التطوعي، وحرصًا منه على إشراك شباب المحافظة في مثل هذه البرامج والمبادرات، حيث كانت آخر مشاركة له بدورة الكواكب بمحافظة محايل عسير؛ لنشر ثقافة العمل التطوعي بشعار "سندكم"، وهي مبادرة نائب أمير عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز .
وقدم المتحدث باسم الفريق، شكره لشركاء النجاح والداعمين له، مؤكدًا استمرارية الفريق في المبادرات بدعم شركاء النجاح والداعمين.
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المصدر : الخليج 365
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