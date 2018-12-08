شاهد.. أول مدرسة تحمل اسم مؤلف النشيد الوطني "خفاجي" بمكة

محمد بن مسعود - الدمام - في بادرة تكريمية لمسيرة الراحل

شرعت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة بشكل فعلي، في تغيير اسم إحدى المدارس الابتدائية التابعة لها بحي العتيبية، إلى "مدرسة إبراهيم خفاجي"، رحمه الله.

جاء ذلك بعد أن أعلنت الإدارة التعليمية قبل أشهر خلال احتفالية اليوم الوطني، وبناءً على توجيه من مدير التعليم بالمنطقة محمد بن مهدي الحارثي، عن بادرة تكريمية لمسيرة الراحل "خفاجي" مؤلف النشيد الوطني.

ويُعتبر الشاعر إبراهيم خفاجي رمزاً للوطن ومدرسة شعرية، توفي في 24/ 11/ 2017م عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ووُلد "خفاجي" في مكة المكرمة عام 1345هـ وبزغت موهبته الشعرية منذ فترة مبكرة، حيث استغرق في كتابة النشيد الوطني، أكثر من ستة أشهر، والذي كتبه عقب زيارة الملك خالد إلى جمهورية مصر، وحينها عزف السلامان الملكيان السعودي والمصري.

وكان السلام الملكي السعودي عبارة عن موسيقى، أعدّت منذ عهد الملك عبدالعزيز، فطلب الملك خالد آنذاك من المختصين إعداد كلمات لنشيد وطني، يكون مطابقاً للموسيقى الموجودة في ذلك الوقت. فطلب المسؤولون من "خفاجي" أن يقوم بعمل كلمات النشيد الوطني، وسلّموه شروطاً عدة، فأتمه بعد ستة أشهر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- وبدأ بثه رسمياً أثناء افتتاح واختتام البث التلفزيوني والإذاعي، ابتداء من يوم الجمعة 1/ 10/ 1404هـ.