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انت الان تتابع "اليماني": المطار السيادي للدولة بعدن.. والمطارات الأخرى داخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم (السبت)، أن المطار الرئيسي في اليمن سيكون في عدن.
وقال "اليماني" لـ"فرانس برس" على هامش محادثات السلام اليمنية التي تستضيفها السويد: "إننا على استعداد اليوم لفتح مطار صنعاء، ولكن لدينا رؤية أن تكون عدن هي مطار السيادة الرئيسي للجمهورية اليمنية، والمطارات الأخرى في اليمن تكون مطارات داخلية".
وأضاف: "إن قبل الطرف الانقلابي، أن يخوض هذه التجربة وهي تجربة سيادية، سيكون بإمكان الطائرات أن تأتي إلى عدن وتغادر إلى صنعاء أو الحديدة أو المطارات الأخرى، وتعود إليها من عدن وتغادر إلى الخارج".
وشدد وزير الخارجية على أن "هذه رؤية سيادية تحمي مصالح الشعب اليمني وتدافع عن مصالح كل اليمنيين ولا تفرق بينهم".
وجدد "اليماني" تأكيد الحكومة اليمنية على ضرورة أن يكون ميناء الحديدة تحت سيادة الحكومة الشرعية للبلاد.
وقال: "يجب أن يبقى ميناء الحديدة جزءًا سياديًا وجزءًا من وظائف وزارة النقل اليمنية، التي هي مسؤولة عن المنافذ والموانئ اليمنية".
وأضاف: "إننا نقبل أن يدير الميناء عناصر الإدارة التي عملت في الميناء وفقًا لقوانين عام 2014، أي قبل سيطرة المتمردين عليه".
"اليماني": المطار السيادي للدولة بعدن.. والمطارات الأخرى داخليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-08
أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم (السبت)، أن المطار الرئيسي في اليمن سيكون في عدن.
وقال "اليماني" لـ"فرانس برس" على هامش محادثات السلام اليمنية التي تستضيفها السويد: "إننا على استعداد اليوم لفتح مطار صنعاء، ولكن لدينا رؤية أن تكون عدن هي مطار السيادة الرئيسي للجمهورية اليمنية، والمطارات الأخرى في اليمن تكون مطارات داخلية".
وأضاف: "إن قبل الطرف الانقلابي، أن يخوض هذه التجربة وهي تجربة سيادية، سيكون بإمكان الطائرات أن تأتي إلى عدن وتغادر إلى صنعاء أو الحديدة أو المطارات الأخرى، وتعود إليها من عدن وتغادر إلى الخارج".
وشدد وزير الخارجية على أن "هذه رؤية سيادية تحمي مصالح الشعب اليمني وتدافع عن مصالح كل اليمنيين ولا تفرق بينهم".
وجدد "اليماني" تأكيد الحكومة اليمنية على ضرورة أن يكون ميناء الحديدة تحت سيادة الحكومة الشرعية للبلاد.
وقال: "يجب أن يبقى ميناء الحديدة جزءًا سياديًا وجزءًا من وظائف وزارة النقل اليمنية، التي هي مسؤولة عن المنافذ والموانئ اليمنية".
وأضاف: "إننا نقبل أن يدير الميناء عناصر الإدارة التي عملت في الميناء وفقًا لقوانين عام 2014، أي قبل سيطرة المتمردين عليه".
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
07:27 PM
شدد على ضرورة استرداد الحكومة لميناء الحديدة
أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم (السبت)، أن المطار الرئيسي في اليمن سيكون في عدن.
وقال "اليماني" لـ"فرانس برس" على هامش محادثات السلام اليمنية التي تستضيفها السويد: "إننا على استعداد اليوم لفتح مطار صنعاء، ولكن لدينا رؤية أن تكون عدن هي مطار السيادة الرئيسي للجمهورية اليمنية، والمطارات الأخرى في اليمن تكون مطارات داخلية".
وأضاف: "إن قبل الطرف الانقلابي، أن يخوض هذه التجربة وهي تجربة سيادية، سيكون بإمكان الطائرات أن تأتي إلى عدن وتغادر إلى صنعاء أو الحديدة أو المطارات الأخرى، وتعود إليها من عدن وتغادر إلى الخارج".
وشدد وزير الخارجية على أن "هذه رؤية سيادية تحمي مصالح الشعب اليمني وتدافع عن مصالح كل اليمنيين ولا تفرق بينهم".
وجدد "اليماني" تأكيد الحكومة اليمنية على ضرورة أن يكون ميناء الحديدة تحت سيادة الحكومة الشرعية للبلاد.
وقال: "يجب أن يبقى ميناء الحديدة جزءًا سياديًا وجزءًا من وظائف وزارة النقل اليمنية، التي هي مسؤولة عن المنافذ والموانئ اليمنية".
وأضاف: "إننا نقبل أن يدير الميناء عناصر الإدارة التي عملت في الميناء وفقًا لقوانين عام 2014، أي قبل سيطرة المتمردين عليه".
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المصدر : الخليج 365
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