"آل الشيخ" يفوز بأوسكار الشخصية القيادية الرياضية 2018

محمد بن مسعود - الدمام - خلال حفل الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بالإمارات

منح الاتحاد العربي للثقافة الرياضية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ جائزة أوسكار الشخصية القيادية الرياضية لعام 2018، في حفل الاتحاد السنوي المقام تحت رعاية اتحاد اللجان الأولمبية العربية، تسلمها نيابةً عنه الدكتور رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وكان الاتحاد العربي للثقافة الرياضية قد أعلن عن الفائزين من قبل لجنة أمناء وضعت معايير لاختيار الفائزين تمثلت في متابعة إنجازات كل مرشح من المرشحين على الجوائز الأربعة التي حددتها اللجنة، والتي أجمعت على اختيار تركي آل الشيخ للفوز بجائزة الثقافة الرياضية للشخصية القيادية؛ لما له من دور في تقارب الشباب العربي من خلال تبنيه ورعايته للبطولة العربية لكرة القدم، وإطلاق اسم الشيخ زايد عليها وفاءً له -رحمه الله- وتأسيسه لثلاثة عشر اتحاداً رياضياً جديداً في المملكة العربية السعودية، وتبنيه لعدة بطولات للألعاب الإلكترونية في عدة بلدان عربية، وتبنيه إطلاق رسالة سلام من أرض مصر عبر مباراة كروية جمعت نجوم العرب مع فريق الأهلي المصري في مواجهة أتليتكو مدريد الإسباني؛ ليؤكد دور الرياضة في مواجهة الإرهاب.

كما كرّمت جمعية الرياضيين بدولة الإمارات العربية المتحدة الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية خلال منتدى الإمارات الرابع للثقافة الرياضية بعنوان "الرياضة في رؤية المؤسس القائد زايد طيب الله ثراه" الذي عُقد اليوم بالجامعة الأمريكية بدبي بحضور الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة.

كما فاز الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأسبق بمملكة البحرين بجائزة الثقافة الرياضية للروح الرياضية، وفازت نزهة بدوان رئيس الجامعة المغربية للرياضة للجميع بجائزة الثقافة الرياضية في مسار المسؤولية المجتمعية، وفاز الرباع المصري محمد إيهاب البطل الأولمبي برفع الأثقال بجائزة أفضل الرياضيين العرب.