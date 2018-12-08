"الخطوط السعودية" تكرّم الفائز في أولمبياد الحاسب الآلي

محمد بن مسعود - الدمام - "الكابتن" والركاب رحّبوا به على رحلتها رقم 1267

تناقل مغردون المبادرة الرائعة التي قدّمتها الخطوط السعودية في رحلتها رقم 1267 والمغادرة من الرياض إلى القصيم، بقيادة الكابتن فاروق بن شكور، والمساعد سلطان الخالدي، ومدير المقصورة بدر العكيل، بعد علمهم بوجود الطالب صالح بن أحمد الحجيلان، من ضمن ركاب الرحلة، والحاصل على المركز الأول على مستوى المملكة في بحوث الحاسب الآلي في أولمبياد الحاسب الآلي وتطبيقات الجوال والطباعة ثلاثية الأبعاد.

ورحّب كابتن الطائرة بالطالب، وبارك له أمام الركاب؛ مما استدعى التصفيق له بحرارة من جميع ركاب الطائرة، مما فاجأ الطالب.

وقال رئيس قسم النشاط العلمي منصور المطيري: "أخبرت ملاحي الطائرة بوجود الطالب الفائز على متن طائرتهم، وقاموا مشكورين بالترحيب به، مما كان له الأثر النفسي والتربوي عليه، وبادر عضو محكمة الاستئناف الشيخ سليمان الجربوع بإهداء الطالب كتاباً أثناء الرحلة".

وكان الطالب صالح الحجيلان تم تكريمه في منطقة عسير على مستوى المملكة، بحصوله على المركز الأول في تلك المسابقة، وكرّمه مدير التعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان، وبحضور مدير عام النشاط العلمي بالوزارة فيصل القعيطي، وتم الاطلاع على عمل الطالب من خلال المعرض المصاحب للتكريم.