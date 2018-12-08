السعودية اليوم / رئيس البرلمان العربي يفتتح اجتماع رؤساء اللجان السياسية في البرلمانات العربية

القاهرة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسافتتح رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اجتماع رؤساء اللجان السياسية في البرلمانات العربية، بمشاركة وفد من مجلس الشورى .وأوضح "السلمي" في تصريح له، أن الاجتماع ناقش تقرير "الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2018" الذي أعده البرلمان العربي من خلال لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، مشيرًا إلى أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز العلاقة بين البرلمان العربي والمجالس البرلمانية العربية للتشاور بشأن القضايا العربية الهامة.وأضاف أن تقرير "الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2018" جاء في ثلاثة محاور رئيسية، هي التطورات الإيجابية والتغيرات على الساحة السياسية العربية خلال عام ٢٠١٨، والتحديات السياسية والصعوبات التي يشهدها العالم العربي خلال عام ٢٠١٨، ورؤية البرلمان العربي وتوصياته تجاه الأوضاع السياسية في العالم العربي، لافتًا الانتباه إلى أن التقرير يعتمد على آلية الرصد والتحليل والتقييم وتقديم التوصيات والحلول وفقاً لنتائج ذلك التقرير.// انتهى //19:37ت م0175