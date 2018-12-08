ذكرى البيعة / مدير صحة الرياض : خادم الحرمين الشريفين حقق لبلادنا نهضةً حضارية
الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس
نوه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس، بما تحقق للوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله -، من منجزات جعلت من بلادنا دولةً متقدمة.
وقال في تصريح بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وتوليه مقاليد الحكم :" إن خادم الحرمين الشريفين حقق لبلادنا نهضةً حضارية وبشرية مهمة في كل المجالات، وعلى جميع المستويات العلمية والفكرية والثقافية والصناعية والاقتصادية والمالية والإبداعية؛ وأولى بالرعاية والتقدير ملف التنمية المحلية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة اهتماماً بارزاً في سياسته الداخلية، من خلال محورين أساسيين، هما: بناء الإنسان السعودي كمورد بشري يتولى تنفيذ برامج التنمية وتطويرها، وتأسيس البنى التحتية الأساسية والتشريعات القانونية التي تساعد على تحقيق البرامج الوطنية الطموحة.
ورفع الدكتور الدواس خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بهذه المناسبة ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لبلادنا قائد مسيرة نهضتها، وأن يوفقه لما فيه خير وطنه وأمته، وأن يسدد على طريق الخير خطاه لتتواصل مسيرة النهضة التي يقودها من أجل حاضر زاهر ومستقبل مشرق للأجيال القادمة.
// انتهى //
19:22ت م
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