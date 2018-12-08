اجتماعي / التجمع الصحي بالشرقية ينفذ 416 مبادرة تطوعية بمشاركة 8190 متطوع

الدمام 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسسجل التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عبر جميع منشآته الصحية في اليوم العالمي للتطوع تحت شعار (تطوعي صحة 2) 27131 ساعة تطوعية، شارك في تنفيذها 8190 متطوع ومتطوعة عبر 416 مبادرة تطوعية مختلفة وبمشاركة جميع منسوبيه، أبرزت جانب التطوع في خدمة المجتمع تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وتزامنا مع احياء هذه لفعالية مع منشآت اخرى منتشرة في المنطقة الشرقية.وشهدت الفعاليات التي أقيمت في المنشآت الصحية والمجمعات التجارية مشاركة وحضور واسع من جميع شرائح المجتمع تفاعلا مع هذه المبادرات.من جهته أثنى الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد العزيز الغامدي على الجهود الكبيرة المبذولة من منسوبي التجمع في تفعيل اليوم العالمي للتطوع وقال في هذا الصدد: "في اليوم العالمي للعطاء "اليوم العالمي للتطوع" نفخر في منشآت التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، بصنع هذا العطاء وتقديمه بأفضل شكل لمنسوبينا ومرضانا، ففي هذا اليوم ترابطت جهودنا لنصنع أعمالاً إنسانية نرسم بها الابتسامة على وجوههم"، مؤكدا أن التطوع الصحي يساهم في نشر وتحسين الرعاية الصحية، وأن الجميع يسعى لتحقيق رؤية 2030 في رفع عدد المتطوعين الصحيين إلى نسب عالية في المستقبل القريب.// انتهى //19:15ت م0173