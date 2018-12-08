ذكرى البيعة / لجنة تنمية أبوعريش تحتفل باليوم العالمي للتطوع 2018

أبوعريش 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واساحتفت وحدة التطوع بلجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أبوعريش مساء أمس باليوم العالمي للتطوع 2018, على مسرح مهرجان المحافظة ، بحضور مدير إدارة تنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله بن حسن الأمير .وتخلل الاحتفاء عروض مرئية ومشاهد مسرحية وقصائد شعرية،وأخرى قدمها أطفال مركز تنمية الطفل باللجنة،إلى جانب استعرض بعض التجارب الناجحة في التطوع .وفِي ختام الحفل سلمت الجوائز للفرق الفائزة في مسابقة " ضع بصمة لمجتمعك " التي نظمتها الوحدة التطوعية باللجنة وحقق المراكز الثلاثة الأولى فريق لنسعد الشبابي ولقيا فرح النسائي ومركز النشاط الاجتماعي بقرية العقدة والفرق التطوعية المشارك في الفعالية .//انتهى//19:15ت م0172