السعودية اليوم / وزير الخارجية المصري يلتقي رئيس المفوضية الإفريقية

عام / وزير الخارجية المصري يلتقي رئيس المفوضية الإفريقية

القاهرة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، سُبل دعم التعاون بين مصر والمفوضية، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل.

جاء ذلك على هامش اجتماعات المنتدى الثالث للاستثمار "أفريقيا ٢٠١٨" المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الرؤى والأفكار حول موضوع الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي.

// انتهى //

19:13ت م

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القاهرة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، سُبل دعم التعاون بين مصر والمفوضية، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل.جاء ذلك على هامش اجتماعات المنتدى الثالث للاستثمار "أفريقيا ٢٠١٨" المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ المصرية.وتبادل الجانبان خلال اللقاء الرؤى والأفكار حول موضوع الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي.// انتهى //19:13ت م0171

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