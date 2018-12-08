السعودية اليوم / بدء اجتماعات العقبة لبحث الجهود الدولية في محاربة الإرهاب

عمّان 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسبدأت في مدينة العقبة جنوب الأردن اليوم، جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية والدفاع ، وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين ، من دول شرق إفريقيا والولايات المتحدة، والعديد من الدول الأوروبية والأسيوية.وستركز الاجتماعات التي تستمر يومين على كيفية التعامل مع آفة الارهاب، ومناقشة التحديات الأمنية في منطقة شرق إفريقيا، والبناء على نتائج الاجتماعات السابقة، والإنجازات التي تحققت بهذا الخصوص.وتستهدف "اجتماعات العقبة، التي أطلقها العاهل الأردني عام 2015م، تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب.// انتهى //19:13ت م0170