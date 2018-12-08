عام / بدء اجتماعات العقبة لبحث الجهود الدولية في محاربة الإرهاب
عمّان 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس
بدأت في مدينة العقبة جنوب الأردن اليوم، جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية والدفاع ، وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين ، من دول شرق إفريقيا والولايات المتحدة، والعديد من الدول الأوروبية والأسيوية.
وستركز الاجتماعات التي تستمر يومين على كيفية التعامل مع آفة الارهاب، ومناقشة التحديات الأمنية في منطقة شرق إفريقيا، والبناء على نتائج الاجتماعات السابقة، والإنجازات التي تحققت بهذا الخصوص.
وتستهدف "اجتماعات العقبة، التي أطلقها العاهل الأردني عام 2015م، تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب.
// انتهى //
19:13ت م
0170
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / بدء اجتماعات العقبة لبحث الجهود الدولية في محاربة الإرهاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .