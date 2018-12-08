السعودية اليوم / مفوض الاتحاد الأوربي للمساعدات الإنسانية يزور مخيم للاجئين السوريين في الأردن

عمّان 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسزار مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس، اليوم ، مخيم الأزرق للاجئين السوريين في محافظة الزرقاء شرقي الأردن.واطلع ستيليانيدس على أوضاع اللاجئين السوريين، وعلى الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للاجئين السوريين في المنطقة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز إقامة الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية والإرشادية للاجئين السوريين، ولا سيما فئة الأطفال والشباب منهم.// انتهى //19:11ت م0169