ذكرى البيعة / الدكتور أبا الخيل ينوه بمشاهد الفرح المواكبة لذكرى البيعة وتجسد اللحمة والوحدة بين الشعب وقيادته



الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس

نوه معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل بالصور المعبرة ومشاهد الفرح التي تتجدد لدى شعب المملكة العربية

وقال في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية (واس) بهذه المناسبة: اعتدنا أن نعيش - ولله الحمد - في هذه البلاد المباركة لحمة ووحدة وألفة بين الراعي والرعية، تقوم على أصول شرعية، وأسس ومرتكزات قوية، وقواعد راسخة ومقاصد عظيمة وثوابت راسية، مؤكداً أن هذه اللحمة والوحدة تأتي امتداد تاريخي وديدن وقيمة من قيم وعادات هذا الشعب النبيل في هذه الدولة المباركة، التي تأسست على منهج الكتاب والسنة.

وأوضح أن البيعة لإمام المسلمين نهج شرعي، التزمه حكام وقادة هذه البلاد منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آلسعود - رحمه الله - ومضى على ذات النهج أبناءه الذين تتابعوا على تولي مقاليد الحكم، وصولاً إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لاسيما وأنهم الحكام والقادة الذين جعلوا القرآن الكريم دستوراً لحكمهم والإسلام العظيم منهجاً يسيرون عليه في عبادتهم لربهم وحكمهم لمملكتهم وسائر أعمالهم وتعاملاتهم.

وعدّ الدكتور أباالخيل هذه الذكرى فرصة لاستذكار تلك المنجزات العظيمة لقائدنا خلال هذه الفترة القصيرة، والتي كان المواطن محور الاهتمام والرعاية فيها، وهدف أساسي لتحقيق الرخاء والاستقرار والاستدامة، مشيراً إلى جهود خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - على المستوى الإقليمي العربي والإسلامي والعالمي، حيث كان يسعى ويعمل وفق سياسة وحكمة ورؤية ثاقبة لتمكين البلاد باقتدار من الريادة والمثالية، التي جاءت بطموح الأبطال والعمل بإخلاص ومعرفة وعلم.

ونوّه معاليه بعديد البرامج التي اعتمدتها إدارة الجامعة احتفاءً بهذه الذكرى الغالية، التي يأتي في طليعتها إنتاج فيلم عن البيعة يتضمن الإشارة إلى أصلها الشرعي وأثرها العملي عبر التاريخ الإسلامي، والواقع الجميل الذي تعيشه بلادنا الغالية كثمرة من ثمراتها، ومناشط وإصدارات عديدة، تمثل امتداداً لتميز الجامعة في الاحتفاء بمناسبات الوطن وأفراحه انطلاقاً من واجباتها وسعياً لتعزيز أثرها الشرعي والعلمي والوطني.

وختم معاليه حديثه بالدعاء أن يحفظ الله تعالى لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفقه وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجعلهم ذخراً وفخراً وعزاً للإسلام والمسلمين، ولهذا الوطن الغالي، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء ورغد العيش إنه سميع مجيب.

// انتهى //

19:09ت م

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الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسنوه معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل بالصور المعبرة ومشاهد الفرح التي تتجدد لدى شعب المملكة العربية السعودية كل عام بمناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ملكاً للبلاد، لاسيما وأنها صور ومشاهد تجسد أعظم معاني المحبة والوفاء والإخلاص والترابط والتعاون والتكاتف بين شعبٍ وقيادته.وقال في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية (واس) بهذه المناسبة: اعتدنا أن نعيش - ولله الحمد - في هذه البلاد المباركة لحمة ووحدة وألفة بين الراعي والرعية، تقوم على أصول شرعية، وأسس ومرتكزات قوية، وقواعد راسخة ومقاصد عظيمة وثوابت راسية، مؤكداً أن هذه اللحمة والوحدة تأتي امتداد تاريخي وديدن وقيمة من قيم وعادات هذا الشعب النبيل في هذه الدولة المباركة، التي تأسست على منهج الكتاب والسنة.وأوضح أن البيعة لإمام المسلمين نهج شرعي، التزمه حكام وقادة هذه البلاد منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آلسعود - رحمه الله - ومضى على ذات النهج أبناءه الذين تتابعوا على تولي مقاليد الحكم، وصولاً إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لاسيما وأنهم الحكام والقادة الذين جعلوا القرآن الكريم دستوراً لحكمهم والإسلام العظيم منهجاً يسيرون عليه في عبادتهم لربهم وحكمهم لمملكتهم وسائر أعمالهم وتعاملاتهم.وعدّ الدكتور أباالخيل هذه الذكرى فرصة لاستذكار تلك المنجزات العظيمة لقائدنا خلال هذه الفترة القصيرة، والتي كان المواطن محور الاهتمام والرعاية فيها، وهدف أساسي لتحقيق الرخاء والاستقرار والاستدامة، مشيراً إلى جهود خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - على المستوى الإقليمي العربي والإسلامي والعالمي، حيث كان يسعى ويعمل وفق سياسة وحكمة ورؤية ثاقبة لتمكين البلاد باقتدار من الريادة والمثالية، التي جاءت بطموح الأبطال والعمل بإخلاص ومعرفة وعلم.ونوّه معاليه بعديد البرامج التي اعتمدتها إدارة الجامعة احتفاءً بهذه الذكرى الغالية، التي يأتي في طليعتها إنتاج فيلم عن البيعة يتضمن الإشارة إلى أصلها الشرعي وأثرها العملي عبر التاريخ الإسلامي، والواقع الجميل الذي تعيشه بلادنا الغالية كثمرة من ثمراتها، ومناشط وإصدارات عديدة، تمثل امتداداً لتميز الجامعة في الاحتفاء بمناسبات الوطن وأفراحه انطلاقاً من واجباتها وسعياً لتعزيز أثرها الشرعي والعلمي والوطني.وختم معاليه حديثه بالدعاء أن يحفظ الله تعالى لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفقه وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجعلهم ذخراً وفخراً وعزاً للإسلام والمسلمين، ولهذا الوطن الغالي، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء ورغد العيش إنه سميع مجيب.// انتهى //19:09ت م0168

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