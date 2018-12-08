السعودية اليوم / حفل قبول لكشافة الخماسين بوادي الدواسر

وادي الدواسر 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسشهد رئيس قسم النشاط الطلابي بإدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، حنيان بن مبارك الدوسري، يوم أمس الأول حفل القبول للمستجدين بالوحدة الكشفية بثانوية الخماسين.وبدء الحفل بكلمة لرئيس قسم النشاط الكشفي غانم بن عبدالله آل غانم أكد فيها على أهمية الحركة التربوية الكشفية في المدارس وعلى دورها الكبير في صقل شخصية الطلاب وتعزيز روح القيادة وتنمية الانتماء الوطني لديهم, وقدم خلالها الشكر لقادة الوحدات الكشفية بالمدارس على مشاركات وحداتهم في البرامج والفعاليات والأنشطة المتنوعة وعلى جهودهم المبذولة لتحقيق أهداف النشاط الكشفي بالمدارس.ردد بعدها الكشافة المستجدين خلف قائد الوحدة راجس ابراهيم الدوسري، الوعد الكشفي، واستمع الجميع منهم الى بنود القانون الكشفي، جرى بعدها تقليد الكشافين المنديل الكشفيوشارة الكشاف المبتدئ.// انتهى //19:02ت م0166