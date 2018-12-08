السعودية اليوم / الطيران المدني: ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر نوفمبر بواقع 74% في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة

الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إحصائية شهر نوفمبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، شارك فيها (496) ألف مسافر، وارتفعت نسبة رضا المسافرين في شهر نوفمبر حيث وصلت إلى 74% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي والتي بلغت فيه النسبة 73%.واستمر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تسجيل ارتفاعه في مستوى نسبة الرضا لشهر الثاني على التوالي لتصل النسبة خلال شهر نوفمبر إلى 62%، بينما سجلت مطارات (الرياض، والدمام، والمدنية المنورة) خلال شهر نوفمبر ذات المستوى في النسبة المسجلة خلال شهر أكتوبر الذي سبقه، حيث بلغت نسبة الرضا في مستوى الخدمات المقدمة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر نوفمبر الماضي 76%، بينما سجلت النسبة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 76%، وجاءت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في شهر نوفمبر 78%.يذكر أن الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بهيئة الطيران المدني، تقوم بعمل جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة، كما تعمل على إصدار تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.// انتهى //19:02ت م0162