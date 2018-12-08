السعودية | غرق امرأة وأطفالها الثلاثة في أحد المستنقعات بمهد الذهب

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:22 مساءً, 8 ديسمبر 2018 م

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لقيت امرأة وأطفالها الثلاثة مصرعهم، اليوم السبت، في أحد المستنقعات، بمهد الذهب.

وانتشلت فرق الدفاع المدني بمهد الذهب جثامين المرأة وأطفالها الثلاثة، مساء اليوم، إثر غرقهم في مستنقع مائي من مخلفات السيول في وادي هباء.