السعودية | غرق امرأة وأطفالها الثلاثة في أحد المستنقعات بمهد الذهب

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن غرق امرأة وأطفالها الثلاثة في أحد المستنقعات بمهد الذهب والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:22 مساءً, 8 ديسمبر 2018 م
المناطق - متابعات
لقيت امرأة وأطفالها الثلاثة مصرعهم، اليوم السبت، في أحد المستنقعات، بمهد الذهب.
وانتشلت فرق الدفاع المدني بمهد الذهب جثامين المرأة وأطفالها الثلاثة، مساء اليوم، إثر غرقهم في مستنقع مائي من مخلفات السيول في وادي هباء.
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