شكرا لقرائتكم طقس مستقر على كافة أجواء المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني استقرار الطقس على كافة أجواء المملكة.

وأضاف كراني أن درجات الحرارة ستبدأ بالتأقلم التدريجي؛ نظرًا لتعمق نسبي لامتداد المنخفض الجوي (منخفض السودان) على القطاع الغربي وأجزاء من الداخلية وتحول الرياح لجنوبية بشكل عام.

ولفت خبير الأرصاد الجوية إلى أن ذلك لا يمنع أن يميل الطقس للشتاء على الشمال وخاصة الشمال الغربي.

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