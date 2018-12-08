شكرا لقرائتكم #معرض_الصقور .. الأطفال يوثقون ذكرياتهم بالصور في يومه الأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سجل معرض الصقور والصيد السعودي، اليوم في ختام فعالياته، إقبالًا كبيرًا من العائلات التي حرصت على التوافد إلى المعرض برفقة أبنائها، الذين أخذوا يتنقلون بين واحاته المختلفة، مستمتعين بما تحتويه من فعاليات وأنشطة، مزجت التعليم بالترفيه بهدف المحافظة على هذا التراث الأصيل الذي عرفته جزيرة العرب منذ الأزل، والتي ارتبط فيها الصقر بمجموعة من الصفات العربية الأصيلة كالشجاعة والكرم والنبل.

ووثق زوار المعرض من أطفال وكبار عبر عدسات جوالاتهم مجموعة من الصور التذكارية مع الصقور المعروضة.

وأوضح الزائر محمد الرويلي أن اصطحاب الأطفال لمعرض الصقور والصيد السعودي يسهم بتعريفهم على التراث الذي كان يمارسه أجدادهم في تلك البقعة من الجزيرة العربية، حيث كانوا يستخدمون الصقور للصيد بهدف تلبية حاجاتهم للمعيشة، أما بعد ذلك أصبحت هواية تمارس للترفيه.

و استمتع الأطفال كثيرًا بواحة الصقار الصغير، والتي قدمت لهم معلومات كثيرة عن هواية الصيد بالصقور وبطريقة سهلة، بالإضافة إلى الصور التذكارية التي يهدونها لهم في نهاية الجولة، أدخلت السرور على قلوبهم.

يذكر أن معرض الصقور والصيد الذي يختتم فعالياته اليوم، حيث شهد حضورًا كثيفًا ومشاركات عالمية، إذ بلغ عدد المشاركين 250 مشاركًا يمثلون 20 دولة حول العالم.

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