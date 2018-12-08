شكرا لقرائتكم تحذير هام من الأحوال حفاظًا على سرية البيانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت الأحوال المدنية من التعامل مع الذين يدعون تقديم خدمات الوكالة.

وأكدت الأحوال المدنية أن عدم التعامل مع أي شخص أو مكتب يدعي تقديم خدماتها مهم؛ حفاظًا على سرية البيانات.

وفي سياق آخر، أوضحت الأحوال المدنية خطوات التعريف الإلكتروني.

ولفتت الأحوال إلى أن أولًا يتم دخول ولي الأمر إلى موقع أبشر على الإنترنت، ثم بعدها اختيار الخدمات الإلكترونية (الأحوال المدنية- تعريف تابع).

وبعدها يتم اختيار اسم المستفيد من قائمة التابعين، ثم إرفاق صورة المستفيد، وبعد ذلك يتم الضغط على إرسال.

ثم يُدخل ولي الأمر رمز التأكيد المؤقت ليتم إرسال التعريف إلى الأحوال، وأخيرًا حجز موعد إلكتروني لمراجعة المستفيد.

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