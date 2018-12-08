شكرا لقرائتكم ما الحد الأقصى لدعم #حساب_المواطن ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءل مواطن بشأن أقصى حد من الدعم المُقدم من حساب متابعات الخليج 365، وهل هو 2150 ريالًا كما يقول البعض؟

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على الاستفسار بالقول: إن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه بإمكان المواطنين التسجيل والاستفادة من الدفعة الرابعة عشرة عبر الرابط التالي: (هنا).

وقال حساب متابعات الخليج 365: إن الاستفادة من الدفعة الرابعة عشرة يتم من خلال التسجيل قبل 10 ديسمبر المقبل.

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 الجمعة الماضية عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة عشرة، والتي سيتم صرف الدعم فيها للمستحقين في العاشر من ديسمبر الجاري.

وفي ذات الوقت لا يزال أمام المواطنين الراغبين في التسجيل في دورة الدفعة الرابعة عشرة فرصة حتى تاريخ إيداع دفعة سبتمبر، حيث يمكنهم التسجيل في الموقع من خلال إدخال المستندات المطلوبة واتباع خطوات التسجيل في حساب متابعات الخليج 365.

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