شكرا لقرائتكم التعليم توجه رسالة هامة للطلاب والطالبات بشأن #الانضباط_المدرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت وزارة التعليم أن الانضباط المدرسي يُعد الطالب والطالبة لمستقبلهما.

وشددت التعليم في حملة توعوية لها على أن التربية على الالتزام تبني جيلًا يقدر المسؤولية، ويعزز ذلك الانضباط المدرسي وتدعمه الأسرة بشكل رئيس.

ووجهت التعليم رسالة إلى الطلاب والطالبات: “أنتم ثروة الوطن الأغلى.. الانضباط المدرسي يساعدكم في تنمية مواهبكم ويُعدكم لتحمل المسؤولية في المستقبل”.

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