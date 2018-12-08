شكرا لقرائتكم محمد بن زايد في ذكرى بيعة الملك سلمان : حافظ بحزمه على أمن المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - هنأ ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بذكرى البيعة الرابعة.

وقال الشيخ محمد بن زايد: إن المملكة شهدت بحكمته وقيادته التقدم والازدهار، وثبت بعزمه وحزمه التاريخي استقرار المنطقة وحافظ على أمنها، نعبر بعهده عن اعتزازنا بمتانة علاقاتنا الأخوية الراسخة، سائلًا المولى أن يديم عليه الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير.

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