شكرا لقرائتكم انتشال 3 أطفال ووالدتهم من مستنقع مائي في وادي المخاضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - انتشلت فرق الدفاع المدني في المهد، اليوم السبت، 3 أطفال ووالدتهم من داخل مستنقع مائي بعمق ثلاثة أمتار بوادي المخاضة بالمحافظة. وسأل الدفاع المدني الله تعالى للمتوفين الرحمة. ونشر المدني صورًا تبين عملية انتشال المتوفين من داخل المستنقع.

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