شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء البحرين وولي العهد يهنئان محمد بن سلمان بذكرى تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المنامة)

هنَّأ الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.

ونوه رئيس الوزراء بمملكة البحرين بالإنجازات التاريخية التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين في مختلف المجالات، وبقيادته الحكيمة لمسيرة التقدم والنماء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترسيخ الوحدة والتضامن العربي وخدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية.

وأشاد بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تلقاه مملكة البحرين من دعم متواصل من المملكة العربية السعودية، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ويسبغ عليهما موفور الصحة والسعادة، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من الخير والازدهار.

كما هنَّأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.