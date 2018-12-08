البحرين تهنئ خادم الحرمين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - المنامة

هنأ ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالسعودية في مختلف المجالات.

وسأل المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة الخير والتقدم للمملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأ رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

ونوه بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لمسيرة التقدم والازدهار ودوره الرائد في نهضة واستقرار المملكة، معربا عن فخره لما تحقق من إنجازات على صعيد تأكيد وحدة الصف العربي، وتوثيق عرى التضامن الإسلامي في ظل ما تواجهه المنطقة والعالم بأسره من أخطار جسيمة وتحديات، فضلا عن تعزيز مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية المشروعة.

وأكد اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وبالدعم المتواصل الذي تلقاه البحرين من المملكة العربية السعودية، متمنيا للمملكة المزيد من النهضة والتقدم والنماء، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يسبغ عليه موفور الصحة وطول العمر.

كما هنأ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

ونوه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البحرين والسعودية والتكامل الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، والتنسيق في مختلف القضايا المهمة، سائلا الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة وطول العمر، ولشعب المملكة كل التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة.

كما هنأ رئيس الوزراء بمملكة البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

ونوه بالإنجازات التاريخية التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين في مختلف المجالات، وبقيادته الحكيمة لمسيرة التقدم والنماء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وترسيخ الوحدة والتضامن العربي وخدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية.

وأشاد بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تلقاه مملكة البحرين من دعم متواصل من المملكة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ويسبغ عليهما موفور الصحة والسعادة، وأن يحقق للسعودية وشعبها الشقيق المزيد من الخير والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.