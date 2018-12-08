الان تتابع وفاة أم وأطفالها الثلاثة غرقا بأحد المستنقعات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
لقيت امرأة وأطفالها الثلاثة مصرعهم، اليوم السبت، في أحد المستنقعات، بمهد الذهب.
وانتشلت فرق الدفاع المدني بمهد الذهب جثامين المرأة وأطفالها الثلاثة، مساء اليوم، إثر غرقهم في مستنقع مائي من مخلفات السيول في وادي هباء.
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