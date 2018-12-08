"الصفيان" وكيلاً مساعداً لشؤون البلديات بالشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قراراً يقضي بتكليف محمد بن عبدالعزيز الصفيان، للقيام بمهام وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات.

وأعرب "الصفيان" عن شكره وتقديره وامتنانه لأمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، على هذه الثقة، متمنياً من العلي القدير أن يوفقه في مهام عمله، وأن يكون عند ثقته في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.

يُذكر أن محمد الصفيان تقلد عدداً من المناصب الإدارية، ومنها مدير مركز الأمير سلطان للتربية الاجتماعية، ومدير مركز التأهيل الشامل، ومدير عام إدارة المؤسسات والجمعيات الخيرية بالشرقية.

كما عمل في مجال الإعلام والإعلام الحربي، وكان آخر المناصب التي تقلدها مستشار إعلامي، والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام، والمتحدث الرسمي بأمانة الشرقية، ويعد "الصفيان" من الكفاءات المتميزة في مجال عمله.