"بصفر": جولة ولي العهد الخارجية أكدت قوة المملكة ونفوذها على مستوى المنطقة والعالم

محمد بن مسعود - الدمام - قال إمام وخطيب جامع الشعيبي بجدة، الأمين العام للهيئة العالمية للكتاب والسنة، الدكتور عبد الله بصفر: إن الجولة العربية التي استهلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لعدد من الدول العربية متوجاً إياها بترؤسه وفد المملكة العربية السعودية، البلد العربي الوحيد، في قمة قادة دول مجموعة العشرين؛ تؤكد قوة المملكة ونفوذها على مستوى المنطقة والعالم؛ حيث إنها بعثت برسائل واضحة مفادها أن المملكة ذات نظام سياسي مستقر ومستقل، وتقود الإقليم العربي لتحقيق مصالح شعوبها، وأنها دولة لا غنى للعالم عنها لمواجهة الإرهاب ومكافحة الفساد، والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وأشار "بصفر" إلى أن الزيارات الميمونة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، التي شملت مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف ومنطقة الحدود الشمالية، جسدت نهج وحرص القيادة الحكيمة على تلمس الاحتياجات، وتلبية التطلعات، وتسريع إنجاز المشاريع التي خصصت لها مليارات الريالات لإحداث تنمية شاملة ومتوازنة فيها، كما أكدت عمق التلاحم بين القيادة والشعب الوفي في لقاءات حفلت بكل معاني الترحيب والمحبة والوفاء والولاء والاستبشار بالمستقبل الواعد؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وامتثالًا لقوله تعالى: "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ".

وأكد "بصفر" على أن السياسة الخارجية السعودية واصلت حيويتها بمواصلة زيارات ولي العهد إلى الدول العربية عقب قمة العشرين، حاملاً معه حلمه العربي الذي تحدث عنه في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ومبشراً بمستقبل زاهر في المنطقة، وذلك ما أظهره الترحيب الرسمي والشعبي الذي حظيت به الجولة، وأكدت مكانة السعودية في قلوب العرب؛ لإدراكهم الكامل بأنها تمثل مركز التوازن في المنطقة وثقله، ولا يخفى على أحد دورها الفعال على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية في العالم.

وأضاف أن ولي العهد يمضي في سباق مع الزمن بخطوات نحو المستقبل المشرق، حاملاً مَعَه تطلعات وأحلام الشباب الواعد، ليس للمملكة والمنطقة العربية فقط، بل للعالم أجمع. مستشعراً -حفظه الله- مراقبة الله تعالى لعباده، وبالتالي ارتبط إتقان العمل بالإخلاص، قال عليه السلام: "إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ".

وعن قمة العشرين أشار "بصفر" إلى أن الأمير محمد بن سلمان لم يذهب إلى بوينس آيريس ممثلاً للمملكة العربية السعودية وحدها، بل ممثلاً للمنطقة، وهو بذلك يسهم فعلياً في أن تتمتع دول المنطقة بجو صاف نظيف، لا غبار فيه ولا مكائد، ولهذا فإن مشاركة سمو ولي العهد رجل المهمات الصعبة في قمة العشرين، أظهرت مكانة السعودية، ووزنها عالميّاً في دعم وصياغة القرار السياسي والاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي، وحل المشكلات المالية والاقتصادية على المستوى الدولي؛ فالسعودية دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وأمنه واستقراره.