"مائة طائرة ودعوات بالمجوهرات".. جنون البذخ في حفل زفاف هندي

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تحيي المغنية بيونسيه حفلاً خاصًا في زفاف ابنة موكيش أمباني أحد أغنياء الهند وسط استعدادات باذخة وقائمة طويلة من المدعوين من الشخصيات البارزة والمشاهير ونجوم بوليوود الذين ستقلهم 100 طائرة شارتر لحضور الزفاف.
وستزف إيشا أمباني (27 عامًا) إلى أناند بيرامال (33 عامًا) في مومباي العاصمة المالية للبلاد الثلاثاء، لكن الاحتفالات تبدأ منذ مطلع الأسبوع في مدينة أودايبور في حفلات ومراسم ما قبل الزفاف التي تستمر ثلاثة أيام.
ويمكن للمدعوين تحميل تطبيق يفصل لهم الفعاليات التي تشمل الحفل الخاص الذي تحييه بيونسيه.
وتضمنت دعوات حضور الزفاف مجوهرات وأحجارًا كريمة داخل صناديق مزينة بالورود وذكرت مجلة إنديا توداي أن الدعوة الواحدة تجاوزت تكلفتها 4000 دولار.
وقال مصدر لـ"رويترز" إن أكثر من مئة طائرة من رحلات الطيران العارض ستهبط في مطار أودايبور الهادئ لنقل الضيوف.
ويحضر الزفاف عدد من نجوم بوليوود من بينهم بريانكا شوبرا التي تزوجت الأسبوع الماضي.
وتوقعت وسائل إعلام هندية أن تشمل قائمة المدعوين الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري التي ترشحت للرئاسة في عام 2016 عن الحزب الديمقراطي.
ويؤلف الزواج بين اثنتين من أكثر عائلات الهند نفوذًا.
وتقول مجلة فوربس إن ثروة أمباني، رئيس شركة ريلاينس إنداستريز، تبلغ 47 مليار دولار.
وذكر تقرير في مجلة إنديا توداي أن عائلة بيرامال لها استثمارات في قطاعي الأدوية والعقارات ومنحت للعروسين منزلاً مطلاً على البحر في مومباي مساحته تناهز الـ 4600 متر مربع.
"مائة طائرة ودعوات بالمجوهرات".. جنون البذخ في حفل زفاف هنديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-08
تحيي المغنية بيونسيه حفلاً خاصًا في زفاف ابنة موكيش أمباني أحد أغنياء الهند وسط استعدادات باذخة وقائمة طويلة من المدعوين من الشخصيات البارزة والمشاهير ونجوم بوليوود الذين ستقلهم 100 طائرة شارتر لحضور الزفاف.
وستزف إيشا أمباني (27 عامًا) إلى أناند بيرامال (33 عامًا) في مومباي العاصمة المالية للبلاد الثلاثاء، لكن الاحتفالات تبدأ منذ مطلع الأسبوع في مدينة أودايبور في حفلات ومراسم ما قبل الزفاف التي تستمر ثلاثة أيام.
ويمكن للمدعوين تحميل تطبيق يفصل لهم الفعاليات التي تشمل الحفل الخاص الذي تحييه بيونسيه.
وتضمنت دعوات حضور الزفاف مجوهرات وأحجارًا كريمة داخل صناديق مزينة بالورود وذكرت مجلة إنديا توداي أن الدعوة الواحدة تجاوزت تكلفتها 4000 دولار.
وقال مصدر لـ"رويترز" إن أكثر من مئة طائرة من رحلات الطيران العارض ستهبط في مطار أودايبور الهادئ لنقل الضيوف.
ويحضر الزفاف عدد من نجوم بوليوود من بينهم بريانكا شوبرا التي تزوجت الأسبوع الماضي.
وتوقعت وسائل إعلام هندية أن تشمل قائمة المدعوين الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري التي ترشحت للرئاسة في عام 2016 عن الحزب الديمقراطي.
ويؤلف الزواج بين اثنتين من أكثر عائلات الهند نفوذًا.
وتقول مجلة فوربس إن ثروة أمباني، رئيس شركة ريلاينس إنداستريز، تبلغ 47 مليار دولار.
وذكر تقرير في مجلة إنديا توداي أن عائلة بيرامال لها استثمارات في قطاعي الأدوية والعقارات ومنحت للعروسين منزلاً مطلاً على البحر في مومباي مساحته تناهز الـ 4600 متر مربع.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
03:57 PM
تحييه "بيونسيه" ويحضره آل كلينتون
تحيي المغنية بيونسيه حفلاً خاصًا في زفاف ابنة موكيش أمباني أحد أغنياء الهند وسط استعدادات باذخة وقائمة طويلة من المدعوين من الشخصيات البارزة والمشاهير ونجوم بوليوود الذين ستقلهم 100 طائرة شارتر لحضور الزفاف.
وستزف إيشا أمباني (27 عامًا) إلى أناند بيرامال (33 عامًا) في مومباي العاصمة المالية للبلاد الثلاثاء، لكن الاحتفالات تبدأ منذ مطلع الأسبوع في مدينة أودايبور في حفلات ومراسم ما قبل الزفاف التي تستمر ثلاثة أيام.
ويمكن للمدعوين تحميل تطبيق يفصل لهم الفعاليات التي تشمل الحفل الخاص الذي تحييه بيونسيه.
وتضمنت دعوات حضور الزفاف مجوهرات وأحجارًا كريمة داخل صناديق مزينة بالورود وذكرت مجلة إنديا توداي أن الدعوة الواحدة تجاوزت تكلفتها 4000 دولار.
وقال مصدر لـ"رويترز" إن أكثر من مئة طائرة من رحلات الطيران العارض ستهبط في مطار أودايبور الهادئ لنقل الضيوف.
ويحضر الزفاف عدد من نجوم بوليوود من بينهم بريانكا شوبرا التي تزوجت الأسبوع الماضي.
وتوقعت وسائل إعلام هندية أن تشمل قائمة المدعوين الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري التي ترشحت للرئاسة في عام 2016 عن الحزب الديمقراطي.
ويؤلف الزواج بين اثنتين من أكثر عائلات الهند نفوذًا.
وتقول مجلة فوربس إن ثروة أمباني، رئيس شركة ريلاينس إنداستريز، تبلغ 47 مليار دولار.
وذكر تقرير في مجلة إنديا توداي أن عائلة بيرامال لها استثمارات في قطاعي الأدوية والعقارات ومنحت للعروسين منزلاً مطلاً على البحر في مومباي مساحته تناهز الـ 4600 متر مربع.
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المصدر : الخليج 365
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