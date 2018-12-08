السعودية اليوم / الرئيس الأوغندي يلتقى وزير الخارجية السوداني

عام / الرئيس الأوغندي يلتقى وزير الخارجية السوداني

الخرطوم 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس

التقى الرئيس الأوغندي يوري موسفيني اليوم، وزير الخارجية السوداني دكتور الدرديري محمد أحمد الذي يزور كمبالا حاليًا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان أوغندا والتي انهت أعمالها أمس، وتمخضت عن توقيع الكثير من الاتفاقيات بين السودان وأوغندا في مختلف المجالات.

// انتهى //

16:31ت م

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الخرطوم 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسالتقى الرئيس الأوغندي يوري موسفيني اليوم، وزير الخارجية السوداني دكتور الدرديري محمد أحمد الذي يزور كمبالا حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان أوغندا والتي انهت أعمالها أمس، وتمخضت عن توقيع الكثير من الاتفاقيات بين السودان وأوغندا في مختلف المجالات.// انتهى //16:31ت م0136

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