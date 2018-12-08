السعودية اليوم / فوز 4 نواب من مصر وسلطنة عمان والسودان والبحرين بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي

عام / فوز 4 نواب من مصر وسلطنة عمان والسودان والبحرين بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي

القاهرة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس

فاز عضو مجلس النواب المصري اللواء سعد الجمال وثلاث نواب آخرين هم راشد الشامسي من سلطنة عمان، وعبد الرحمن سعيد من السودان، وعادل العسومي من البحرين، بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي.

جاء ذلك خلال عملية الاقتراع التي تمت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتم خلالها انتخاب الدكتور مشعل السلمي رئيسًا للبرلمان العربي بالتزكية لفترة ثانية مدة عامين قادمين، والاقتراع لاختيار أربعة نواب لمنصب نائب رئيس البرلمان العربي.

// انتهى //

16:30ت م

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القاهرة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسفاز عضو مجلس النواب المصري اللواء سعد الجمال وثلاث نواب آخرين هم راشد الشامسي من سلطنة عمان، وعبد الرحمن سعيد من السودان، وعادل العسومي من البحرين، بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي.جاء ذلك خلال عملية الاقتراع التي تمت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتم خلالها انتخاب الدكتور مشعل السلمي رئيسًا للبرلمان العربي بالتزكية لفترة ثانية مدة عامين قادمين، والاقتراع لاختيار أربعة نواب لمنصب نائب رئيس البرلمان العربي.// انتهى //16:30ت م0135

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