شكرا لقرائتكم #شرطة_الرياض تطيح بشخصين نفذا 26 جريمة سطو وسلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أطاحت شرطة منطقة الرياض باثنين من المواطنين، تورطا في تنفيذ 26 جريمة سطو وسرقة وسلب.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم / شاكر بن سليمان التويجري بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، أسفرت – بفضل من الله -عن القبض على ، (٢) اثنين من المواطنين في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سطو على محلات تجارية ، واعتداء على أشخاص وسلب ما بحوزتهم من الأموال والممتلكات باستخدام أسلحة وسيارات قاموا بسرقتها لهذا الغرض، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (٢٦) جريمة سطو وسلب، حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وأضاف المتحدث، أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن متابعات الخليج 365 والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.